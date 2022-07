Le taux d’inoccupation des logements locatifs à Montréal s’est amélioré dans les dernières années, passant de 1,5 % en 2019 à 2,7 % en 2020, puis finalement à 3 % en 2021 – soit le seuil d’équilibre, selon la Société canadienne d’hypothèque et de logement (SCHL) –, mais les loyers n’ont pas cessé d’augmenter pour autant, constate la SCHL .

Le loyer moyen des logements de deux chambres a crû de 3,9 % entre 2020 et la plus récente enquête de la Société, en 2021, pour s’établir à 932 $. Cette augmentation serait cependant nettement sous-évaluée, d’après le Regroupement des comités logement et des associations de locataires du Québec, qui estime la hausse à 8 %.

Peu importe les données exactes, ce bond contraint de plus en plus de locataires à quitter leur logement en plus de compliquer la quête d’un nouveau toit.

Soixante pour cent des appels qu’on a eus, ce sont des gens qui se font évincer de leur logement. Ils nous appelaient en janvier ou février et ne savaient même pas encore l’adresse de destination où ils s’en allaient , a noté avec étonnement le copropriétaire de l’entreprise de déménagement le Clan Panneton, Pierre-Olivier Cyr, à l’émission Tout un matin.

« La situation est un peu hors de contrôle. » — Une citation de Pierre-Olivier Cyr, copropriétaire du Clan Panneton

On a 107 ménages qui sont aidés par le centre de référence avec les différentes équipes , a pour sa part expliqué le vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal, Benoit Dorais.

Une dizaine de ménages, tant des personnes seules que des familles, ont été placés dans des hébergements d’urgence le temps que toutes les procédures soient mises en place pour leur trouver un logement parmi les banques des ressources dont dispose la Ville, a également noté M. Dorais.

Une crise panquébécoise

La crise du logement n’est pas non plus cantonnée aux grands centres urbains. Les localités de taille intermédiaire sont même plus durement touchées à la fois par l’augmentation des loyers et la dégringolade des taux d’inoccupation.

À Rimouski, par exemple, cet indice s’établit désormais 0,2 %, alors qu’il était de 3,4 % il n’y a pas si longtemps, une situation inouïe selon le coordinateur du Comité logement Bas-Saint-Laurent, Alexandre Cadieux.

« Les dernières semaines, le monde qui m’a appelé au bord de larmes ou qui s’est mis à pleurer au téléphone, je n’ai jamais vu ça. » — Une citation de Alexandre Cadieux, coordinateur du Comité logement Bas-Saint-Laurent

Il faut absolument cogner à la porte des offices d’habitation , a insisté la ministre de l’Habitation, Andrée Laforest, rappelant les 77,8 millions de dollars octroyés par Québec pour l’opération 1er juillet .

Malgré les divers coups de main de la province, la situation demeure extrêmement difficile sur le terrain. La Ville de Rimouski est la première à charger des frais aux locataires qui vont bénéficier des services de logements d’urgence […] Faute de financement de la part de Société d’habitation du Québec, on est rendus là , se désole le coordinateur du Comité logement Bas-Saint-Laurent, Alexandre Cadieux.

Tous s’entendent pour dire qu’il est impératif de construire pour freiner la crise. Québec a récemment annoncé son intention de rendre disponibles 3000 logements abordables et sociaux d’ici cinq ans.

Tant mieux s’il y a des trucs qui peuvent aider les gens à accéder à la propriété, mais les personnes qui sont les plus affectées par la crise actuellement sont loin de penser dans les prochaines années à accéder à la propriété , note M. Cadieux.

Même si l’État multiplie les dévoilements de projets de construction, ses objectifs demeurent insuffisants. En avril, le Réseau québécois des OSBL d’habitation et les partis d’opposition à Québec estimaient plutôt qu’il faudrait construire 5000 logements (toutes catégories confondues) par année pour le prochain quinquennat pour véritablement combattre la crise.