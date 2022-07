Autochtones : peu de places aux survivants des pensionnats à une messe du pape

Le chef de l’ APNQL , Ghislain Picard, espère que l’Église catholique sera à l’écoute des besoins des survivantes et survivants parce que l’attente est grande.

On est devant un événement qui a été confirmé la semaine dernière au niveau de la programmation, mais il faut savoir que du côté de nos communautés, du côté des survivants et survivantes, ça fait longtemps que les gens attendent , explique Ghislain Picard.

On parle de célébrations alors que les gens, les survivantes et survivants n'ont pas le coeur à ça , poursuit-t-il.

La basilique Saint-Anne-de-Beaupré ne contient que 1600 places et l’ APNQL ne dispose que de quelques jours pour fournir le nom des 400 personnes qui y seront. M. Picard croit qu’il ne serait pas exagéré d’accorder au moins la moitié des sièges disponibles aux survivants.

On espère seulement que l'Église soit à l'écoute, que l'Église comprenne comment le tout se vit sur le terrain auprès des communautés , espère-t-il.

Chargement de l’image Le pape François participera à une messe à la basilique Saint-Anne-de-Beaupré le 28 juillet. (Archives) Photo : Radio-Canada / Raphaël Beaumont-Drouin

M. Picard croit qu'il est essentiel d'assurer aux survivants une proximité avec le pape, car l'événement représente pour eux un pas essentiel dans leur cheminement vers la guérison. C'est l'objectif même de la visite du pape, d'ajouter le chef Picard.

Il risque d'y avoir beaucoup de déception parce que plus on semble approcher de ces dates, moins c'est clair que finalement, le but premier du voyage soit de transmettre des excuses aux survivantes et aux survivants , a-t-il affirmé en entrevue avec Radio-Canada.

Il est prévu que le pape François arrive à Québec le 27 juillet, en milieu d'après-midi.

La messe à Sainte-Anne de Beaupré aura lieu le lendemain à 10h00. En après-midi, il rencontrera plusieurs membres du clergé, des diacres et des agents de pastorale à la Cathédrale-Basilique Notre-Dame de Québec.

L'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador réunit 43 chefs.

