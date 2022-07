Fête du Canada : ce qui est ouvert, ce qui est fermé

La majorité des commerces sont ouverts aujourd’hui, jour de la fête du Canada. Toutefois, il est possible de se retrouver devant des portes closes. Voici un survol de ce qui est ouvert ou fermé dans la région.

Les supermarchés, les épiceries, les pharmacies sont ouverts, mais les centres commerciaux sont fermés, tout comme les banques et les caisses.

Les succursales de la SAQ sont ouvertes, mais celles de la SQDC sont fermées.

Le parc national de la Mauricie et le lieu historique national des Forges du Saint-Maurice sont ouverts, tout comme le Musée Pop et la Cité de l’énergie. D’ailleurs, les différents lieux touristiques sont majoritairement ouverts. Toutefois, une petite vérification avant votre départ peut s’avérer judicieuse puisque les heures d’ouverture peuvent varier.

Les cinémas et le Salon de jeux de Trois-Rivières sont ouverts. Les bibliothèques sont fermées.

Des spectacles gratuits

Au FestiVoix, les spectacles de Catherine Durand et de Klô Pelgag sont gratuits. Toutefois pour accéder au site principal, celui en face du musée des Ursulines et en bordure du fleuve, il faut présenter son passeport ou son billet journalier. Les spectacles de NOFX, Martin Levac, Les Shirley et Mute s'y tiendront.