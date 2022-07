Québec mérite mieux victime de fraude et d’usurpation d’identité

Des citoyens ont alerté, jeudi, le regroupement Québec mérite mieux au sujet d’un site qui cherchait à se faire passer pour lui.

Il y a des citoyens qui se sont rendu compte que quelqu’un avait copié notre site Internet de donations alors ils ont acheté un nom de domaine qui s’appelle Québec mérite mieux, mais mérite avec deux "t" , explique Donald Charette, porte-parole de Québec mérite mieux.

Selon M. Charette, le site en question dirigeait les donateurs vers des sites et des mouvements en faveur du tramway comme Trajectoire Québec, Vélo Québec et Piétons Québec. Vendredi matin, le site n’était plus accessible au public, confirme le porte-parole.

Rappelons que Québec mérite mieux a déposé une mise en demeure à la Ville de Québec et au gouvernement provincial. Le groupe finance ses démarches en grande partie grâce aux dons des citoyens. Environ 60 000 $ ont été amassés jusqu'à présent grâce à une campagne de financement.

Sans vouloir accuser qui que ce soit, le porte-parole du mouvement trouve déplorable qu’une ou plusieurs personnes aient cherché à détourner des fonds de sympathisants.

Je trouve ça un peu dommage parce que, tu sais, on est un mouvement citoyen, on a des convictions, on essaie de se faire financer par des donations publiques. [...] Si quelqu’un, je ne sais pas, veut nous donner 20 , qui veut donner à Québec mérite mieux, mais qui se trouve à donner 20 $ à une autre organisation complètement alors je trouve ça malhonnête et frauduleux , croit M. Charette.

Une plainte a été déposée auprès des autorités et une enquête est ouverte, indique le SPVQ.