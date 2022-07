Les femmes à l’honneur de la programmation 2022 du festival Innu Nikamu

En plus de revenir en présentiel, le festival Innu Nikamu de Mani-utenam met cette année les femmes à l’honneur. Il se déroulera du 3 au 7 août.

Laura Niquay, Chelsie Young, Katia Rock, Kanen, Anachnid et Marilyne Leonard sont les six femmes qui se partagent la tête d’affiche du festival.

Pour le nouveau coordonnateur de l’événement, Normand Junior Thirnish-Pilot, il est primordial de donner cette visibilité aux femmes autochtones.

J’ai premièrement été charmé par le talent de ces femmes et leur musique. Ensuite, ça s'est fait naturellement de rendre hommage aux femmes avec tout ce qui se déroule dans l’actualité , explique-t-il.

Chargement de l’image Le coordonnateur du festival, Normand Junior Tshirnish Pilot Photo : Radio-Canada / Catherine Paquette

L'artiste innue Katia Rock a longtemps attendu que les femmes soient mises à l'honneur.

J’ai espéré un moment comme celui-ci et que les femmes aient cette place-là. Nous ne sommes pas nombreuses, mais cette année, c’est le moment de célébrer la carrière, le travail et le processus de toutes ces femmes , déclare-t-elle.

D’autres artistes autochtones seront aussi à surveiller comme Samian, Scott-Pien Picard, Q-052 ou Dan-Georges Mckenzie.

Normand Junior Thirnish-Pilot insiste sur l'importance de l'inclusivité dans la programmation 2022 du festival Innu Nikamu.

On a des groupes qui viennent de presque chaque communauté de la Côte-Nord. On a un artiste de Mashteuiatsh, un de Pessamit, de Uashat mak Mani-utenam, de Mingan, de Nutashkuan, de la Romaine et de Pakuashipi , indique le coordonnateur de l'événement.

Des allochtones dans la programmation

Le rappeur montréalais Sans Pression fait lui aussi partie de l’édition 2022. Il s’agissait d’un choix naturel pour Normand Junior Thirnish-Pilot. Sans Pression, c’est l’un des premiers artistes qui est allé soutenir la communauté à Manawan après ce qui est arrivé à Joyce Echaquan , souligne le coordonnateur.

Le rappeur prendra également sous son aile trois jeunes durant deux jours. Il va les former à performer sur la scène et les trois jeunes auront l’opportunité de monter sur la scène du festival avec lui , précise-t-il.

Pour Normand Junior Thirnish-Pilot, le festival Innu Nikamu est aussi l'occasion de rapprocher Autochtones et allochtones.

« Avec le temps, le festival est devenu un festival de réconciliation. Il s’agit d’un excellent moyen de créer des ponts entre les peuples et ça fait partie de la mission de l’organisation de promouvoir par les arts la paix et l’harmonie. » — Une citation de Normand Junior Thirnish-Pilot, coordonnateur du festival Innu Nikamu

Outre la musique, les activités ne manqueront pas avec les feux d’artifice lors de l’ouverture du festival, la scène mobile pour artistes autochtones émergents ou encore le bingo du samedi.