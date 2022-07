Des manifestants sont attendus à Ottawa pour la fête du Canada

De nombreuses personnes qui ont participé au convoi des camionneurs plus tôt cette année et à la manifestation Rolling Thunder du mois d’avril prévoient de nouvelles activités à Ottawa dans le cadre de la fête du Canada.

Un rassemblement prévu dès ce matin au parc Strathcona, dans le quartier Côte-de-Sable, a toutefois été annulé, selon un message sur Twitter publié jeudi soir par Police on Guard for Thee qui commanditait l’événement.

Le groupe explique avoir pris cette décision à la suite du récent incident à Ottawa , faisant référence à l’arrestation de quatre personnes lors du rassemblement, jeudi, au Monument commémoratif de guerre.

Police on Guard for Thee ne donne pas de détails entourant cette décision, précisant qu’il fournira plus d’informations dans les prochains jours . Ce groupe est constitué d’anciens policiers de l’Ontario qui se sont maintes fois affichés contre la vaccination obligatoire et contre les autres mesures sanitaires.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Le chef du Parti populaire du Canada, Maxime Bernier, ainsi que James Topp, un militant et réserviste des Forces armées canadiennes, devaient être présents au parc Strathcona. M. Topp est arrivé jeudi soir à Ottawa, après avoir marché pendant quatre mois de Vancouver jusqu’à la capitale fédérale pour dénoncer les exigences vaccinales contre la COVID-19.

Plusieurs centaines de personnes se sont assemblées jeudi soir au Monument commémoratif de guerre pour l’accueillir. Lors de son discours, James Topp a appelé au calme et à l'unité.

Chargement de l’image James Topp a prononcé un discours à son arrivée au Monument commémoratif de guerre jeudi vers 18 h 30. Photo : Radio-Canada / Frédéric Pepin

Le Service de police d’Ottawa (SPO) a toutefois dû intervenir et procéder à quatre arrestations, notamment pour agression envers des agents. Nous examinons des vidéos et enquêtons sur l'incident [...]. L'enquête initiale révèle qu'une interaction avec des agents est devenue conflictuelle et qu'un agent a été étranglé , a tweeté le SPO .

Concert et danse

En marge des activités officielles, un concert de la liberté est prévu aujourd’hui devant la colline du Parlement, sur la rue Wellington. Des prestations d’artistes devenus populaires durant la tenue du convoi des camionneurs sont attendus.

Les manifestants prévoient également de marcher vers le Parlement et d’y tenir une fête dansante.

Plusieurs de ces événements sont coordonnés par Veterans 4 Freedom (V4F), un groupe formé par des personnes ayant participé de près au convoi des camionneurs. Andrew MacGillvray, un vétéran et membre du comité d’organisation de V4F, a déclaré à CBC que des milliers de participants étaient attendus, tout en reconnaissant qu’il était difficile d’estimer leur nombre exact.

Nous espérons que différents groupes de travailleurs touchés par le mandat seront présents , a-t-il déclaré. Que ce soient des ambulanciers paramédicaux, des employés de la poste, des menuisiers, des enseignants et toutes les professions ou les employés – partout au Canada – affectés de façon négative par le mandat.

La police d’Ottawa a précisé que les manifestations légales seront permises, mais qu’elle mettra fin à toutes activités illégales, comme l'installation de structures ou de haut-parleurs sans détenir de permis, de même que toute menace d’occupation.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Ce n’est pas clair si les manifestants ont demandé ou reçu des permis pour les activités prévues. Selon Andrew MacGillvray, V4F a été en contact avec le service policier et le groupe est conscient qu’il subit beaucoup de pression .

Nous allons être pacifiques. Nous allons respecter la loi , a-t-il soutenu. Si [la police] veut sévir contre nous pour des manifestations pacifiques sur la colline du Parlement, alors nous ne pouvons rien faire. Nous allons composer avec la situation en temps et lieu.

D’autres groupes qui critiquent le gouvernement fédéral, rassemblés sous la Canadian Citizen Coalition, participent également aux activités. Nous allons célébrer le Canada. Nous avons le droit de le faire et de le faire où nous le voulons , a souligné M. MacGillvray. Nous ne venons pas occuper votre ville. Vous vivez tout simplement dans notre capitale nationale.

Avec les informations de David Fraser de