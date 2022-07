Le FestiVoix de Trois-Rivières reprend ses droits

Si on me demande de qualifier cette première soirée du FestiVoix sans restriction sanitaire, je dirais « irréel ». On retrouve notre festival trifluvien tel qu’on l’a toujours connu. On reprend notre itinéraire habituel pour rejoindre les différentes scènes comme on le fait depuis des années, on retrouve les artistes et les festivaliers comme si rien ne s’était passé. Puis, soudainement, on réalise que la dernière fois qu’on l’a vu ainsi, c’était en 2019!