Ce qui est ouvert ou fermé pour la fête du Canada

Les supermarchés et les petits commerces comme les épiceries, les dépanneurs, les fruiteries, les boucheries seront ouverts. Les pharmacies et les stations-service ouvriront également leurs portes le 1er juillet.

Toutefois, les centres commerciaux seront fermés. Il en va de même pour les banques et les caisses.

Il sera possible de s’approvisionner dans les succursales de la SAQ – hormis celles qui se trouvent dans des centres commerciaux. Les succursales de la SQDC seront fermées ce 1er juillet.

Certains restaurants seront ouverts, et d’autres non. Pour plus d’informations à ce sujet, il est conseillé aux clients de vérifier sur le web les heures d’ouverture du restaurant qu’ils souhaitent visiter.

À Montréal, les installations culturelles et sportives fonctionneront selon un horaire qui varie d’un arrondissement à l’autre. La Ville conseille donc de consulter l’horaire avant de se déplacer.

Le Biodôme, la Biosphère, le Jardin botanique, l’Insectarium et le Planétarium Rio Tinto Alcan seront ouverts.

Quant aux nombreux musées montréalais, certains pourront accueillir des visiteurs et d’autres non. À cet effet, il est suggéré de s’informer avant de se rendre sur place.

La collecte des matières résiduelles se poursuivra le 1er juillet. Les activités des écocentres se poursuivront elles aussi.

Chez Postes Canada, la levée et la distribution du courrier sont suspendues pour la fête du Canada. Par contre, il sera possible de se rendre dans des kiosques de Postes Canada situés dans des commerces, par exemple des pharmacies.

Transports en commun

Dans la région de Montréal, une nouvelle tarification entre en vigueur le 1er juillet à la STM et à l’ARTM. Il coûtera donc plus cher pour se déplacer à Montréal, Laval et Longueuil, mais aussi en direction des couronnes nord et sud.

Ainsi, les clients des réseaux d’autobus, du métro et du transport adapté devront s’informer afin de composer avec ces changements. Sinon, les usagers risquent des amendes qui varient de 150 $ à 500 $ s'ils ne respectent pas les nouvelles obligations.

L’horaire des services de la STM reprendra celui du samedi.

Du côté d’Exo, les trains de banlieue et les autobus circuleront selon l’horaire du samedi.