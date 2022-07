Les Verts boisés du fjord critiquent la gestion de Saguenay pour les arbres abattus

Gille Tremblay, qui a travaillé pendant une trentaine d’années au département d’urbanisme de Chicoutimi et de Saguenay, croit que les sources d’ombre et d’oxygène doivent être gardées à tout prix en milieu urbain.

L’organisme dont il est le président réalise des travaux d’aménagement de sentiers dans différents boisés de Saguenay, financés notamment par un soutien municipal. L’organisation se consacre à la protection, à la mise en valeur et à l’accessibilité des boisés urbains de la municipalité.

L’abattage d’arbres matures plus tôt cette semaine derrière l’ancienne prison de Chicoutimi, où se trouvera le centre de santé mentale L’Équilibre, est à ses yeux un nouvel exemple du manque d’intérêt de Saguenay à conserver ses arbres en milieu urbain.

On peut toujours faire autrement, toujours. C’est toujours uniquement une question de choix du professionnel au dossier et de définition de mandat , avance-t-il.

Il estime que d’autres options auraient pu être envisagées pour aménager des stationnements dans le secteur.

« On peut faire du stationnement linéaire en bordure de rue, on peut faire du stationnement oblique en bordure de rue. On aurait pu utiliser une partie de la cour arrière de la prison pour faire une partie de stationnement. Mais, on préfère les solutions les plus faciles, puis les moins coûteuses. »