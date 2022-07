Tuerie de 2020 : quel a été le rôle de la violence conjugale?

La professeure Karen Foster, de l'Université Dalhousie, a indiqué jeudi que le caractère tissé serré et la cohésion sociale typiques des régions rurales pouvaient avoir des effets pervers

L'experte en économie et sociologie rurale affirme que la même proximité qui peut amener les résidents de petites communautés à résoudre les problèmes entre eux et à se protéger les uns les autres peut aussi imposer une loi du silence collective sur la violence domestique et conjugale.

Parce que la violence domestique est considérée comme honteuse, les membres de petites communautés peuvent être portés à la minimiser ou l'ignorer, afin d'éviter d'impliquer les autorités.

Gabriel Wortman,qui a tué 22 Néo-Écossais en avril 2020, avait commencé sa tuerie après avoir agressé physiquement sa femme, Lisa Banfield.

Chargement de l’image Un véhicule appartenant à Gabriel Wortman est aperçu dans les décombres de sa maison incendiée au 220 Portapique Beach Road, à Portapique en Nouvelle-Écosse, peu après la tuerie d'avril 2020. Photo : CBC / Steve Lawrence

Les entretiens réalisés par les procureurs de la commission d'enquête ont révélé que les antécédents de violence contre les femmes de l'auteur du massacre s'étendaient sur des décennies et qu'il avait agressé à la fois Lisa Banfield et sa première femme.

La commission d'enquête publique sur la tuerie en Nouvelle-Écosse a notamment comme mandat d'examiner le rôle de la violence fondée sur le sexe.