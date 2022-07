L’appui de la population au 3e lien se maintient

Un sondage commandé par la Ville de Lévis à la firme Léger montre que 64 % des citoyens de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches appuient le projet de tunnel reliant Québec et Lévis.

Un texte de Louis-Simon Lapointe

Il s’agit de la même proportion qu’à pareille date l’an dernier. Cette fois-ci, le taux d’appui au projet est de 75 % à Lévis et de 59 % à Québec.

Ces résultats démontrent que l’engouement pour le tunnel Québec-Lévis ne se dément pas , se réjouit le maire de Lévis, Gilles Lehouillier.

On souhaite une accélération du processus le plus possible et qu’on puisse nous donner des échéanciers clairs par rapport à la réalisation du projet , ajoute-t-il.

Gilles Lehouillier compte profiter de la prochaine campagne électorale pour interpeller le gouvernement, afin d’obtenir un calendrier précis et de maintenir la pression.

Le sondage Léger a été mené auprès des résidents adultes de quatre régions, soit la ville de Québec, celle de Lévis, et les MRC de Bellechasse et de Côte-de-Beaupré. Il a été réalisé en ligne et par téléphone auprès de 2000 répondants entre le 28 mai et le 6 juin. La marge d’erreur est de plus ou moins 2,2 %, 19 fois sur 20.

Le tramway plébiscité à 46 % à Québec

Le même sondage a questionné les citoyens sur le niveau d’appui au tramway.

À Québec, l’administration de Bruno Marchand note que le taux d’approbation poursuit sa hausse. Il est passé de 41 % en janvier à 44 % en mai, pour atteindre 46 % avec ce nouveau sondage.

Chargement de l’image Le projet de tramway à Québec divise l'opinion. Photo : Gracieuseté : Ville de Québec

Les résultats nous démontrent la volonté des citoyens des deux rives pour une meilleure mobilité , soutient le cabinet du maire.

C’est une très belle remontée pour le projet. La tendance semble s’être inversée et les consultations publiques portent leurs fruits.

La Ville a récemment été à la rencontre de ses citoyens, afin de faire connaître le projet dans les 13 quartiers traversés par le tramway.