Rassemblement au Monument commémoratif de guerre : quatre personnes arrêtées

Plus tôt en soirée, le SPO a dû intervenir et procéder à des arrestations musclées au coin des rues Wellington et Elgin à Ottawa.

Trois personnes ont été arrêtées initialement. Les incidents incluent des voies de fait contre des agents , a écrit la police d'Ottawa sur son compte Twitter.

Chargement de l’image Un photographe de La Presse canadienne a vu ce policier recevoir des traitements pour guérir une blessure. Photo : La Presse canadienne / Spencer Colby

Jeudi soir, plusieurs centaines de personnes se sont réunies au Monument commémoratif de guerre du Canada, dans le centre-ville d'Ottawa, pour accueillir James Topp.

Ce militant et réserviste des Forces armées canadiennes est arrivé en début de soirée, après un long périple de quatre mois qui a commencé à Vancouver.

Chargement de l’image Maxime Bernier et Paul Alexander, un ancien de l'administration Trump, étaient présents au Monument commémoratif de guerre. Photo : La Presse canadienne / Spencer Colby

Ce dernier a entrepris la route à pied entre Vancouver et Ottawa pour dénoncer les exigences vaccinales contre la COVID-19. Il a d'ailleurs prononcé un discours à ce sujet à son arrivée.

Lors de son discours, le réserviste a appelé au calme et à l'unité. Plusieurs centaines de personnes étaient présentes lors de son discours, mais la foule était moins importante qu'en avril, lors de la manifestation Rolling Thunder .

Ils ne sont désormais plus que quelques dizaines. Un point de presse doit avoir lieu vers 20 h 45 au Monument commémoratif de guerre du Canada.

D’autres manifestations sont prévues dans les prochains jours à Ottawa.

Un rassemblement est prévu vendredi au parc Strathcona dans le quartier Côte-de-Sable. James Topp a confirmé sa présence. Ce dernier doit d’ailleurs y donner un nouveau discours.

Cet événement est commandité par le regroupement Police on guard for thee , un groupe d’anciens policiers de l’Ontario qui se sont maintes fois affichés contre la vaccination obligatoire et les autres mesures sanitaires.

Chargement de l’image Les policiers feront sentir leur présence toute la fin de semaine au centre-ville d'Ottawa. Photo : La Presse canadienne / Spencer Colby

Le chef du Parti populaire du Canada, Maxime Bernier, a aussi indiqué qu'il serait présent. M. Bernier doit ensuite se rendre au Pub du Bon Vivant en fin d’après-midi avant de terminer la journée sur la Colline du Parlement.

Plus de détails à venir...