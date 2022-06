Un film de zombies de Michel Hazanavicius ouvrira le festival Fantasia

Cette comédie d’horreur, présentée en ouverture lors du festival de Cannes en mai dernier, raconte les dessous d'un tournage de film de zombies qui vire à la catastrophe. Il s’agit d’une nouvelle version du long métrage japonais Ne coupez pas! (2017), de Shin'ichirō Ueda.

Coupez! prendra l'affiche au Québec le 7 octobre 2022.

Plus de 130 longs et 200 courts métrages composent la sélection de ce 26e Fantasia, l’un des festivals de films de genre les plus importants en Amérique du Nord.

Réalisée par la Sud-Coréenne July Jung, Next Sohee, qui met en vedette Doona Bae (Cloud Atlas), clôturera les festivités. Projeté à la Semaine de la Critique en mai dernier, ce drame social dresse le portrait croisé d’une étudiante en poste dans un centre d’appel et d’une inspectrice aussi tenace que déterminée.

Chargement de l’image Dans «Dark Glasses», son premier film en 10 ans, le cinéaste italien culte Dario Argento dirige sa fille Asia. Photo : Getty Images / Dario Asia Argento

De nombreuses œuvres internationales seront présentées en primeur canadienne lors du festival, dont Dark Glasses, du maître italien de l’horreur Dario Argento. Il y dirige sa fille et muse Asia dans le rôle d’une prostituée aveugle en quête de vengeance.

Le thriller écologique de science-fiction Vesper Chronicles marque quant à lui la réunion du duo franco-lituanien de cinéastes Kristina Buozyte et Bruno Samper, 10 ans après le remarqué Vanishing Waves.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Autre film projeté : Huesera, première réalisation de la Mexicaine Michelle Garza Cervera. Décrit comme une vision cauchemardesque de la maternité moderne, ce long métrage a fait vibrer le public au Festival de Tribeca, à New York, plus tôt ce mois-ci.

Mentionnons enfin la présentation du film indépendant américain Bodies Bodies Bodies, de Halina Rejin. Cette comédie noire sur une fête qui tourne mal met en vedette l’humoriste de Saturday Night Live Pete Davidson.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Parmi les titres canadiens qui ont été annoncés jeudi, notons Relax, I'm from the Future, comédie de science-fiction sur un homme du futur piégé dans le passé; Dark Nature, un drame survivaliste qui a été tourné dans les Rocheuses; et The Fight Machine, dans lequel deux jeunes hommes que tout sépare remettent en question les notions de masculinité toxique.

Rappelons enfin que le cinéaste hongkongais de films d’action John Woo (The Killer, Face/Off) sera l’invité d’honneur du festival et se verra décerner le Prix de carrière honorifique.

La programmation complète du 26e Fantasia est disponible sur son site Internet  (Nouvelle fenêtre) .