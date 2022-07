5 activités culturelles gratuites à faire en juillet à Québec et à Lévis

Avec l’inflation qui monte au rythme que le mercure grimpe, voici cinq suggestions d'activités culturelles gratuites à faire en juillet à Québec et Lévis.

Spectacles au Kiosque Edwin-Bélanger

La chaleur de l’été se fera sentir sur les planches du kiosque Edwin-Bélanger. Du jeudi au dimanche soir, des spectacles musicaux de styles variés sont offerts sur les plaines d’Abraham. Nora Toutain, Les Jacks, Jjanice+, Soul Influence et Bowie Revisited font partie de la programmation du mois de juillet.

Les concerts prennent une pause du 6 au 17 juillet

Festival des journées d’Afrique : danses et rythmes du monde de Québec

Cette année, le 30e Festival des journées d’Afrique se tiendra à Place de l'Université du Québec, dans le quartier Saint-Roch. Richy Jay, Molamisik, Jah & I et d’autres artistes seront au rendez-vous. L’événement s’ouvrira sur un hommage à Karim Ouellet, dont la liste des artistes invités reste à confirmer.

Du 28 au 31 juillet

Exposition Land Back

La Biennale d'art contemporain autochtone se déploie dans huit lieux de la province, dont la Maison des Jésuites à Québec. Le rapport à la terre et le déracinement sont les thèmes centraux de Land Back. Il est possible d’admirer les œuvres de plusieurs artistes, parmi lesquels Carey Newman, Jacob Meders, et Roxanne Charles-George.

Maison des Jésuites de Sillery, 2320, chemin du Foulon, du mardi au dimanche, de 11 h à 17 h

Spectacle Surface : libre

Pour une quatrième année, Surface met en avant des artistes de la région dans un grand spectacle multidisciplinaire. Le groupe de pop électronique Kingdom Street, l’autrice-compositrice-interprète soul Haingro Nirina et l’ancien candidat de La Voix, Samuël Jean, se côtoieront en plus d’une vingtaine d’artistes. Les numéros de musique, de danse et de cirque se succéderont avec comme décor, l’unique fleuve Saint-Laurent.

Du 21 au 23 juillet à 20 h 45 au Quai Paquet de Lévis

Chargement de l’image Le spectacle Surface est de retour au Quai Paquet. (Archives) Photo : Radio-Canada / Guillaume Croteau-Langevin

La scène gratuite du Festival d’été de Québec

La nouvelle scène à Place de l'Assemblée-Nationale permettra de bouger sur les sons reggae de Tiken Jah Fakoli, de danser sur la musique africaine de Femi Kouti et d’apprécier le groupe ukrainien Dakhabrakha. Hubert Lenoir, Lisa Leblanc et Gros Mené se produiront aussi sur cette scène, pendant le FEQ .

Du 7 au 17 juillet, Place de l’Assemblée-Nationale, gratuit, mais le laissez-passer est suggéré