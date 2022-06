Tamara Lich sera détenue pour la fête du Canada

Tamara Lich a été arrêtée lundi à Medicine Hat, en Alberta, après que la police d'Ottawa ait lancé un mandat d'arrêt pancanadien contre elle. Elle a été ramenée dans la capitale nationale et elle a fait une brève comparution devant le tribunal jeudi.

Le procureur de la Couronne, Moiz Karimjee, a demandé une journée entière pour l’enquête sur remise en liberté, qui doit avoir lieu le 5 juillet.

Tamara Lich reste en détention alors que plusieurs groupes, dont la plupart sont issus du convoi des camionneurs, prévoient des manifestations à Ottawa à partir du 1er juillet et qui se poursuivront tout au long de l'été.

Elle a comparu par visioconférence depuis une cellule de la police d'Ottawa, vêtue d'un chandail gris avec les mots Freedom Over Fear [La liberté plutôt que la peur, NDLR] en surimpression.

Eric Granger, l'avocat de Tamara Lich, a déclaré que le 5 juillet était la première date disponible.

La seule nouvelle accusation pour laquelle elle a été arrêtée est une accusation de violation d'une seule condition de mise en liberté sous caution, [elle] en sera à son neuvième jour de détention depuis son arrestation avant même d'avoir la possibilité de recouvrer sa liberté , a-t-il écrit dans un courriel à CBC.

Mme Lich fait face à des accusations de méfait, d’avoir conseillé de commettre un méfait, d'entrave au travail des policiers, d’avoir conseillé de faire obstruction à la police, d’avoir conseillé à commettre de l’intimidation et d'intimidation en bloquant et en obstruant une ou plusieurs voies publiques en relation avec la manifestation.

Cette manifestation contre les mesures sanitaires avait bloqué certaines zones d'Ottawa pendant trois semaines alors que les participants garaient des camions et d'autres véhicules dans les rues de la ville, bloquant l'accès aux quartiers et aux principales artères autour de la Colline du Parlement.

Libérée en mars dernier

Tamara Lich a été arrêtée le 17 février et a passé environ 18 jours au centre de détention d'Ottawa-Carleton avant d'être libérée sous caution en mars sous certaines conditions, notamment de ne pas fréquenter les réseaux sociaux.

Elle a fait l'objet d'une évaluation de sa liberté sous caution le mois dernier, mais les procureurs n'ont pas réussi à la faire remettre en détention pour avoir prétendument violé la condition selon laquelle elle ne doit pas s’impliquer dans aucune activité en rapport avec le convoi de la liberté.

Mme Lich ne peut pas non plus organiser aucune forme de manifestation et n'est pas autorisée à entrer en contact avec plusieurs autres leaders du convoi, y compris Tom Marazzo, sauf en présence d'un avocat.

Tamara Lich, quatrième à partir de la gauche, a reçu l'ordre d'un juge de ne pas avoir de contact avec Tom Marazzo, un autre organisateur du convoi, deuxième à partir de la droite (archives).

Bien qu'il ne soit pas encore clair quelles sont exactement les conditions de mise en liberté qu’elle est accusée d'avoir enfreintes, certaines allégations en ligne prétendent que Mme Lich pourrait avoir des ennuis juridiques à cause d'une photo Facebook qui la montre aux côtés de Tom Marazzo lors d'une cérémonie de remise de prix à Toronto le 16 juin organisée par le Centre de justice pour les libertés constitutionnelles (CJLC), une organisation juridique et un organisme de bienfaisance enregistré basé à Calgary.

Des amis des deux organisateurs du convoi ont émis l'hypothèse sur les réseaux sociaux que Mme Lich avait été autorisée à entrer en contact avec M. Marazzo lors de l'événement parce que des avocats du CJLC , qui représentent également Mme Lich dans ses affaires civiles, étaient présents.

