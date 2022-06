La vérité sur les vélos électriques

Depuis quelques années, les vélos électriques sont de plus en plus populaires. On les voit un peu partout, plusieurs villes offrant même la possibilité d’en louer un pour une certaine période. De plus en plus de gens décident aussi de s’en procurer un.

Certaines personnes qui ne connaissent pas les vélos électriques ont parfois des idées préconçues sur ce mode de transport relativement nouveau. Parmi celles-ci:

Quand on utilise un vélo électrique, on ne fait pas d’exercice

Les vélos électriques sont extrêmement chers

Il faut attendre des mois avant de se procurer un vélo

La vie des batteries est de courte durée et il faut souvent les remplacer

C’est plus avantageux de transformer son vélo en vélo électrique que de s’en procurer un

Ces perceptions sont elles réelles ou non?

Faire ou ne pas faire d’exercice? Telle est la question

Andrew Frunchak est le propriétaire de EBike Edmonton. Photo : Radio-Canada / Richard Marion

Selon Andrew Frunchak, propriétaire de la boutique EBike Edmonton, un vélo est un vélo, qu’il soit électrique ou non puisque 80 % des composantes d’un vélo électrique sont les mêmes qu’un vélo traditionnel.

La batterie, le moteur et le contrôleur comptent pour environ 20 % de ce qu’est un vélo électrique.

Il rappelle aussi que même si l'on est sur une bicyclette électrique, on doit pédaler et que nous n’avons pas à toujours utiliser l’aide fournie par le vélo.

Certains décideront de n’utiliser l’aide électrique que lorsqu’ils doivent monter une côte ou qu’ils doivent pédaler contre le vent.

D’autres l’utiliseront après un certain temps afin de pouvoir allonger la distance parcourue.

C’est cette utilisation qui a d’ailleurs convaincu Andrew Frunchak de s’intéresser aux vélos électriques.

J’avais l’habitude de faire de longues randonnées avec mon père, mais avec le temps, la durée des randonnées devenait de plus en plus courte. Après 30 minutes, il voulait qu’on retourne à la maison, car il commençait à se sentir fatigué. Maintenant avec un vélo électrique, on peut partir pour plus de deux heures, sans problème , raconte-t-il.

Un vélo électrique complétement dessiné par le propriétaire de EBike Edmonton Andrew Frunchak. Photo : Radio-Canada / Patrick Henri

Le moteur du vélo travaille différemment selon le niveau auquel on l’utilise. Par exemple, au premier niveau, le moteur aidera à atteindre une vitesse allant jusqu’à 15 km/h. Au niveau cinq, l’aide ira jusqu’à 32 km/h.

Un investissement important

Le propriétaire de EBike Edmonton affirme qu’il rencontre de plus en plus de clients qui choisissent le vélo électrique en raison de l’augmentation du prix de l’essence. Selon lui, ils sont nombreux à vouloir réduire leur déplacement en voiture et à les remplacer par des déplacements en vélo.

Certains modèles de vélos peuvent se plier et il est possible de le faire en seulement quelques secondes. Photo : Radio-Canada / Richard Marion

Il admet toutefois que quand on décide de se procurer un vélo électrique, l’investissement est important.

Le coût d’entrée est cher, mais l’argent que tu sauves après deux ou trois ans, dans le fond tu repayes ton vélo avec ce que tu aurais payé en essence , dit-il.

Un bon vélo électrique peut coûter en moyenne 3 000 $. Selon la qualité on peut payer un peu moins ou beaucoup plus.

Payez maintenant, faites du vélo plus tard?

Chez EBike Edmonton, comme dans plusieurs autres boutiques, il n’y a aucun problème d’approvisionnement. Les clients qui veulent un vélo peuvent repartir avec leur achat le jour où ils mettent le pied dans le commerce.

Si des gens sont à la recherche d’une marque et d’un modèle particulier, il se pourrait qu’ils aient toutefois à attendre un peu.

Pour la boutique EBike Edmonton, les problèmes d'inventaire sont chose du passé. Photo : Radio-Canada / Patrick Henri

La situation était un peu différente en plein coeur de la crise de la COVID-19. C’était difficile et long d’avoir du stock. Beaucoup de gens ont décidé pendant la COVID d’acheter un vélo, ça a joué avec l’importation , admet-il.

La vie d’une batterie

La batterie est la composante la plus importante d’un vélo électrique. C’est elle qui influence le plus le prix d’un vélo.

Une batterie est habituellement bonne pour 1 000 recharges complètes, ce qui signifie, selon Andrew Frunchak qu’elle durera en moyenne six ans.

C’est certain que si tu utilises ton vélo tous les jours et que tu recharges ta batterie de 0 à 100 % tous les jours, 1 000 cycles, ça voudra dire trois ans , précise-t-il.

Quand une batterie ne fonctionne plus, il est possible de la remplacer pour un coût qui varie de 500 à 1 000 $.

Le meilleur vélo électrique? Le vôtre!

Il est possible de transformer son propre vélo traditionnel en vélo électrique. La conversion coûte environ 1 500 $, soit 1 100 $ pour les pièces et 400 $ pour le travail.

Les clients demandent souvent quel est le meilleur vélo électrique, ma réponse est "c’est celui qui est dans votre garage, celui que vous avez depuis des années, que vous connaissez bien", mentionne Andrew Frunchak.

Pour adapter un vélo régulier en vélo électrique, il faut essentiellement une batterie, un contrôleur et une roue munie d'un moteur. Photo : Radio-Canada / Richard Marion

Le propriétaire de EBike Edmonton remarque que de plus en plus de clients font convertir leur propre bicyclette, car c’est une solution qui est beaucoup moins chère et aussi fiable qu’un vélo neuf.

La seule différence, selon lui, est qu’un vélo qui a été adapté est un peu moins beau, car le contrôleur, qui envoie les commandes au moteur, n’est pas caché comme dans les autres vélos , précise-t-il.

C’est toutefois sans doute une bonne solution parce que, selon lui, la technologie continue d’évoluer rapidement. Dans quelques années, croit-il, les batteries seront plus petites et plus puissantes.

À ce moment dit-il, l’investissement dans un vélo électrique en vaudra encore plus la peine.