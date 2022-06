Les Sea Dogs de Saint-Jean célèbrent leur victoire

Chargement de l’image Un défilé des joueurs des Sea Dogs s'est déroulé jeudi dans les rues du centre-ville de Saint-Jean. Photo : Radio-Canada / Félix Arseneault

L’équipe hôtesse de l’événement de la Ligue canadienne de hockey ( LCH ) a défait les Bulldogs de Hamilton 6 à 3 et a remporté la finale mercredi soir.

Jeudi, les joueurs des Sea Dogs ont fièrement participé à un défilé au centre-ville où plus de 1200 personnes se sont rassemblées pour les féliciter.

Le capitaine des Sea Dogs, Vincent Sévigny, a apprécié ce soutien des partisans.

Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées pour féliciter les joueurs. Photo : Radio-Canada / Félix Arseneault

C’est incroyable, j’aimerais juste remercier la foule de Saint-Jean. Ils ont été incroyables durant la Coupe Memorial et durant la saison. C'est toute une récompense. Durant le mois qu’on a été éliminé, on a travaillé fort. On ne voulait pas revivre le même sentiment que quand on a été éliminé durant les séries. On a réussi a gagné la Coupe et on est très fier de nous , dit-il.

Le défilé s'est terminé à l'installation en plein air Area 506 où un spectacle était offert. Photo : Radio-Canada / Félix Arseneault

Le défilé s’est terminé à l’installation en plein air Area 506 où un spectacle était offert.

Avec des informations de Félix Arseneault