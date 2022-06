Une interdiction de feu partielle entre en vigueur au Yukon

Une interdiction de feu de niveau 2 est en vigueur pour tous les districts de gestion des feux du Yukon en raison des conditions météorologiques chaudes et sèches, ont annoncé les autorités yukonnaises jeudi.

Un bulletin de la Gestion des feux de forêt du Yukon envoyé jeudi en mi-journée précise que les feux pour cuisiner et se réchauffer sont autorisés uniquement dans les foyers à feu et les poêles fournis dans les terrains de camping territoriaux et privés accessibles par la route.

Toute autre utilisation du feu est suspendue. Il n’y a pour l’instant pas d’interdiction dans les parcs nationaux gérés par Parcs Canada.

Les feux personnels sont restreints en raison du danger extrême d'incendie causé par le temps chaud et sec et l'activité récente de la foudre , peut-on lire dans le bulletin.

Les autorités veulent également s’assurer que les équipes de pompiers, qui combattent actuellement cinq incendies de forêt sur le territoire, ne soient pas réquisitionnées sur d'autres feux causés par l'activité humaine et évitables .

La Gestion des feux de forêt du Yukon recommande aux résidents la plus grande prudence, en s’assurant par exemple d’éviter d’allumer des feux dans des conditions venteuses, de toujours garder de l’eau à proximité ou encore de s’assurer que leur feu est complètement éteint avant de quitter les lieux.

Pour signaler un feu de forêt, les Yukonnais peuvent téléphoner au 1-888-798-3473.