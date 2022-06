Un bilan de session à saveur économique pour Mario Simard et Alexis Brunelle-Duceppe

Les députés bloquistes Mario Simard et Alexis Brunelle-Duceppe estiment avoir mis le développement économique du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de ses ressources naturelles au coeur de leurs préoccupations lors de la dernière session parlementaire.

Les deux élus ont dressé jeudi leur bilan de la session parlementaire, qui a pris fin la semaine dernière.

Mario Simard a souligné avoir mis de l’avant le développement de l’hydrogène vert dans la région et dans la province.

Le député de Jonquière a aussi mentionné avoir travaillé en faveur de l’avancement du projet minier d’Arianne Phosphate et l’utilisation du phosphate dans les batteries.

Des rencontres devraient d’ailleurs avoir lieu entre l’entreprise et le ministère des Ressources naturelles, a-t-il mentionné.

Mario Simard estime que ses deux meilleurs coups de la session concernent les dossiers de l’aluminium et l’industrie forestière régionale.

On pense entre autres à l’aluminium, où on essaie de mettre de l’avant les propositions de la table de concertation, soit l’observatoire et puis le fonds sectoriel, et surtout le forum qu’on a fait pour la forêt et les changements climatiques avec l’ensemble des acteurs du milieu , a-t-il affirmé, lors d'un point de presse tenu au Carré Davis, à Arvida.

Mario Simard a également souligné qu'un document de recommandations sera remis au gouvernement d'ici peu au sujet de la pénurie de main-d’oeuvre au Québec.

Le député de Lac-Saint-Jean, Alexis Brunelle-Duceppe, a de son côté souligné ses efforts pour organiser des vols nolisés pour accueillir des réfugiés ukrainiens.

La mise en place d'une passerelle aérienne, réclamée par le Bloc québécois, a permis d’accueillir des Ukrainiens qui avaient fui la guerre dans des pays limitrophes de l’Ukraine. Il estime que ces vols ont eu lieu grâce au travail de son parti.

« Si on n’avait pas poussé là-dessus, il n'y aurait tout simplement rien eu. Et donc, je pense que là-dessus on peut être fier, parce qu’il y a des Ukrainiens et des Ukrainiennes qui sont arrivés au Saguenay-Lac-Saint-Jean grâce à nos efforts du Bloc québécois. » — Une citation de Alexis Brunelle-Duceppe, député de Lac-Saint-Jean

Il déplore cependant le temps pris par Ottawa pour instaurer la passerelle et estime que davantage de vols auraient dû être nolisés.

Avec les informations de Béatrice Rooney