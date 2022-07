Des abonnements aux cartes prépayées, la formule de paniers de légumes se diversifie

C’est le cas du nouveau projet agricole de la Ferme Vue d’en Haut, à Saint-Gabriel-de-Rimouski. Pour sa première année de mise en marché, la ferme a opté pour une formule d’abonnements à la carte.

On s’est dit que ce serait intéressant d’amener une nouvelle approche pour amener une nouvelle clientèle et faire en sorte que les gens se sentent plus proches de l’agriculture biologique , raconte la copropriétaire et maraîchère Sophie Rioux.

Chargement de l’image Sophie Rioux est copropriétaire de la Ferme Vue d'en Haut à Saint-Gabriel-de-Rimouski. Photo : Radio-Canada / Shanelle Guérin

Cette carte prépayée permet au client de sélectionner un montant d’argent lors de l’abonnement. Le producteur maraîcher utilise ainsi cet argent en début de saison pour démarrer sa production, notamment en achetant des semences. Au cours de l’été, les consommateurs vont récupérer les légumes de leur choix à différents points de vente, selon l’argent disponible sur la carte d’abonnement.

La formule dite classique de panier de légumes présélectionnés par le fermier que les clients récupèrent chaque semaine a connu un engouement dans les dernières années alors que les Québécois tendent à s’approvisionner davantage en fruits et légumes frais et locaux. Toutefois, certains consommateurs ont vite reproché aux maraîchers le manque de souplesse.

C’est un besoin qui est identifié clairement, les producteurs reçoivent ces commentaires-là régulièrement. On leur dit que [les paniers] manquent de flexibilité, qu’ils voudraient choisir leurs légumes, qu’ils voudraient ne pas avoir à s’engager toute la saison, avoir de plus petits paniers, explique Daphné Govare, chargée de projet de la filière biologique à la Table de concertation bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent.

Certains fermiers du Bas-Saint-Laurent se sont ainsi inspirés d’une tendance qui se dessine ailleurs au Québec. L’abonnement à la carte pour des légumes frais et locaux semble prendre racine au Bas-Saint-Laurent, selon Mme Govare.

Cette formule convient aussi au Potager Saint-Denis, dans le Kamouraska.

La ferme située à Saint-Denis-De La Bouteillerie célèbre son cinquième anniversaire. Cette année, les propriétaires se tournent eux aussi vers la formule de carte prépayée, notamment pour s’adapter aux portefeuilles des ménages.

Chargement de l’image Les propriétaires de la ferme Le Potager Saint-Denis, Isabelle LeBlanc-Goulet et Gabriel Gagnon. Photo : Radio-Canada / Shanelle Guérin

Moi j’aimais moins ça qu’on leur impose des légumes , témoigne la maraîchère et copropriétaire du Potager Saint-Denis Isabelle LeBlanc-Goulet. J’aimais mieux qu’ils puissent venir quand ils veulent, qu’ils aient une liberté, qu’ils puissent ne pas venir pendant plusieurs semaines […] .

Je me disais, même si tu fais plusieurs versements en début de saison, c’est quand même des gros montants pour certaines personnes. C’est peut-être ça qui fait qu’il y a des gens qui ne prennent pas de paniers , soutient-elle.

Chargement de l’image Le Potager Saint-Denis vend également ses produits frais à son kiosque dès le jeudi après-midi. Photo : Radio-Canada / Shanelle Guérin

[Grâce à cette formule], la personne a la flexibilité de décider le montant qu’elle met, le nombre de légumes qu’elle vient chercher chaque semaine , renchérit pour sa part Sophie Rioux.

La copropriétaire de la Ferme Vue d'en Haut est d’avis que cette formule répond davantage aux modes de consommation d’un plus grand public tout en remplissant leur mission de faire la promotion d’une agriculture biologique, locale et à petite échelle.

« On ne les oblige pas à manger des topinambours s’ils n’en ont pas envie ! » — Une citation de Sophie Rioux, maraîchère et copropriétaire de la Ferme Vue d’en Haut

Attention aux pertes alimentaires

Cette nouvelle forme d’abonnement émergente nécessite toutefois, de la part des producteurs maraîchers, la planification d’autres canaux de mise en marché, avertit la chargée de projet de la Table de concertation bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent, Daphné Govare.

Avec la formule de panier fixe, ils savent exactement combien de légumes ils ont besoin de planter durant la saison, pour chaque saison, c’est beaucoup plus facile à prévoir. Alors que dans la carte prépayée, il y a plus de variabilités et d’imprévisibilités pour l’achat. Les producteurs doivent pouvoir encaisser une plus grande marge de manœuvre et prévoir plus de légumes potentiellement , explique-t-elle.

La Ferme Vue d’en Haut est d’ailleurs consciente des risques.

Ça se peut qu’on ait des pertes et qu’on doive les redistribuer , mentionne Sophie Rioux. Les propriétaires ont donc planifié leur production de légumes en conséquence et se sont aussi associés à un restaurateur de Rimouski pour éviter les pertes alimentaires.

Quant à lui, le Potager Saint-Denis vend aussi ses surplus aux épiceries fines et aux restaurateurs, en plus de tenir un kiosque quelques jours par semaine et un libre-service le dimanche.

On n’a jamais vraiment de pertes , assure Isabelle LeBlanc-Goulet.

Ça reste que c’est une formule qui peut marcher parce qu’on est une petite exploitation maraîchère, mais une ferme qui fait 250 ou 300 paniers, elle ne peut pas se permettre de perdre 90 choux parce que ça n’a pas été populaire , complète son conjoint et partenaire d’affaire Gabriel Gagnon.

Chargement de l’image Le Potager Saint-Denis est situé à Saint-Denis-De La Bouteillerie au Kamouraska. Photo : Radio-Canada / Shanelle Guérin

Les paniers toujours populaires au Bas-Saint-Laurent

Alors que les maraîchers du Réseau des fermiers de famille (RFF) connaissent une baisse de 10 à 12 % de la demande à travers le Québec comparativement à l’an dernier, la Table de concertation bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent ne dresse pas le même portrait dans la région.

La demande en panier de légumes, sous la forme classique ou sous forme de carte prépayée, est plutôt stable, soutient Daphné Govare.

Mais dans un contexte où le pouvoir d’achat est diminué, il est possible que la croissance soit ralentie dans la demande cette année , dit-elle.