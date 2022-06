Un graphiste métis du Manitoba crée un logo pour la visite du pape

Le graphiste métis manitobain, Shaun Vincent, a créé le logo pour la visite du pape au Canada. L’image lourde de sens est un anneau bleu tourbillonnant d’aigles, de bisons et de saumons, accompagnés des clefs de Saint-Pierre.

Le concepteur graphiste de 45 ans est originaire de la communauté métisse de Saint-Laurent, sur la berge du lac Manitoba. Il travaille avec des organisations autochtones depuis de nombreuses années et ses origines sont bien visibles dans ses œuvres.

Il a notamment travaillé avec des survivants de pensionnats pour créer la mise en page du Registre commémoratif national des élèves du Centre national pour la vérité et la réconciliation. Il s’agit d’une liste du nom d’enfants morts aux pensionnats.

Dans un premier temps, lorsqu’on lui a demandé de créer le logo pour la visite du pape, il a refusé. Celui-ci me faisait un peu peur, compte tenu des enjeux , confie M. Vincent.

Le graphiste avait suivi de près les découvertes de sépultures non marquées sur le terrain d’anciens pensionnats, et la manière dont cela a confronté l’Église catholique, et les Canadiens, à leur sombre passé.

Il a aussi suivi, depuis le Manitoba, les excuses du pape François. Shaun Vincent explique qu’il s’est demandé quel rôle il devrait jouer lorsque le pape vient s’excuser au Canada. Il a consulté des gardiens du savoir, des survivants et sa famille pour en venir à une décision.

Ils l’ont encouragé à utiliser la création de ce logo comme une occasion de contribuer à la guérison. Puisque nous en sommes où nous en sommes maintenant, et que nous devons avancer ensemble , dit-il, après un long silence.

Chargement de l’image Le logo créé par Shaun Vincent pour la visite du pape. Photo : Shaun Vincent

Shaun Vincent indique que la forme d’anneau représente, entre autres, l’égalité. Il y a ajouté des plantes et des animaux qui sont des symboles importants pour de nombreuses nations autochtones.

J’ai imaginé des troupeaux, des groupes d’animaux et la manière dont ils se soutiennent , affirme-t-il.

Le caribou survit dans de rudes conditions nordiques, et les poissons : l’omble chevalier et le saumon représentent la subsistance et la force de grandes migrations.

Les aigles, qui dansent ensemble dans le ciel, représentent la connexion au Créateur, selon le graphiste.

Le bleu de l’anneau représente la nature calme du ciel et de l’eau.

La version définitive du logo a été approuvée par un comité composé d’aînés et de survivants.

Le graphiste souhaite qu’il prenne davantage de sens pour les personnes qui le verront lors de la visite du pape. J’espère que tout le monde y verra le bon que j’ai tenté d’y mettre , dit-il, en ajoutant qu’il a espoir que le logo pourra contribuer à la guérison.

La visite du pape commence à Edmonton le 24 juillet et se termine le 29 juillet à Iqualuit. Il est attendu que le pape s’excusera au site du Pensionnat pour autochtones d'Ermineskin, à Maskwacis en Alberta.