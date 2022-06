Des élèves du CSSRN risquent d’être privés du service de garde le midi

Le Centre de services scolaire de Rouyn-Noranda (CSSRN) a transmis au mois d’avril une lettre aux parents des élèves possiblement touchés par cette situation et dont Radio-Canada a obtenu copie récemment. Elle contient les détails du changement qui pourrait être apporté à l’admissibilité au service de garde sur l’heure du midi dès la rentrée de septembre.

« Pour l’année scolaire 2022-2023, dans certaines écoles, le nombre de places au service de garde pourrait être limité et réservé sur l’heure du midi à la clientèle des classes en adaptation scolaire et à celle la plus jeune, c’est-à-dire aux élèves du préscolaire ainsi qu’à ceux du 1er et du 2e cycle du primaire. » — Une citation de Extrait de la lettre du CSSRN transmise aux parents

Toujours selon la lettre, les parents ne sont pas en mesure de savoir quand leur enfant pourra fréquenter ou non le service de garde de son école sur l’heure du midi. Le CSSRN assure toutefois qu’un avis sera envoyé avant le début des classes.

Les parents dont leur enfant ne pourrait pas profiter du service de garde sur l’heure du midi auront la possibilité d’obtenir la surveillance des dîneurs pour leur enfant, sous certaines conditions, peut-t-on aussi apprendre dans la lettre.

Par courriel, le CSSRN nous informe que malgré les constants efforts de formation et de recrutement du Centre de services scolaire, la situation demeure précaire. Par conséquent, l’évolution de la situation peut entraîner que des changements soient apportés au service offert sur l’heure du midi à n’importe quel moment au cours de l’année scolaire. Les parents concernés en seront informés si une telle situation devait survenir .

Ailleurs dans la région

Le Centre de services scolaire du Lac-Abitibi (CSSLA) reconnaît également que le recrutement d’éducatrices en service de garde ainsi que de surveillants sur l’heure du midi est un défi en ce contexte de pénurie de main-d'œuvre.

Le directeur des ressources humaines du CSSLA, Marco Fournier, confirme que des discussions ont lieu en cas d’un manque d'éducatrices trop criant au cours de la prochaine année scolaire.

On est à l’état embryonnaire. On ne peut pas avancer sur telle ou telle orientation qu’on va prendre versus la situation qui va se présenter à nous l’an prochain. Actuellement, notre appel pour recruter des éducatrices en services de garde va se dérouler au mois d’août. Présentement, on est pas mal certains qu’on aura les ressources nécessaires pour débuter l’année , précise-t-il.

Au moment de la publication de ce texte, nous étions toujours en attente d’une réponse des autres centres de services scolaires de l’Abitibi-Témiscamingue concernant l’état de la situation quant au personnel dans leurs services de garde.