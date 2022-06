COVID-19 : les décès augmentent alors que les hospitalisations baissent au Manitoba

Du 19 au 25 juin, 18 personnes sont décédées à cause du virus alors qu’il y’en a eu 10 la semaine précédente.

Les derniers décès portent le total à 2043 depuis le début de la pandémie, dans la province.

Moins de personnes atteintes de la COVID-19 ont été admises à l’hôpital par rapport à la semaine précédente. Ils sont 46 cette semaine contre 58.

Aussi, le taux hebdomadaire de tests positifs au Manitoba est passé à 10.9 %, contre 11.3 % la semaine précédente.

Il y a eu 157 nouveaux cas de COVID-19 confirmés en laboratoire, une diminution par rapport aux 340 cas de la semaine précédente.

Cependant, il s'agit d'un décompte en dessous du nombre réel d'infections, en raison d'un manque d'accès aux tests PCR, le seul type de test enregistré par la province.

Au 26 juin, 83,1 % de tous les Manitobains âgés de cinq ans et plus avaient été entièrement vaccinés et 55,1 % avaient reçu au moins une injection de rappel. Ces chiffres n’ont pas évolué depuis le rapport précédent.

La province indique que les données de surveillance des eaux usées de la ville de Winnipeg, en date du 9 juin, indiquaient toujours la présence du virus avec tout de même une diminution généralisée de l’activité.