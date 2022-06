Des villégiateurs exaspérés par les travaux d’Hydro-Québec

À quelques pas de l'évacuateur, un seul chemin, habituellement sec, permet aux villégiateurs d'accéder à leurs chalets. Toutefois, ceux-ci devront être patients puisque les déversements auront lieu chaque année jusqu'en 2026, ce qui inondera le passage actuel.

À l'heure actuelle, le chemin qui permet aux villégiateurs d'accéder à leurs chalets est complètement inondé.

Pour les habitués du secteur, il s’agit d’un véritable problème. Henri-Paul Deschênes possède un chalet dans le secteur de la centrale Bersimis-2 depuis 31 ans. À la retraite depuis 12 ans, il passe plusieurs mois par année dans les bois. Il explique que les déversements posent un problème majeur lorsqu'il s'agit d'accomplir plusieurs tâches quotidiennes. C’est sûr que c’est un désagrément. Par exemple, ce matin, j’avais des prélèvements à l’hôpital et j’ai dû partir du chalet à 6 h pour être à 9 h à Forestville. En ce moment, ça prend trois heures pour se rendre à Forestville, mais ça prend une heure d'habitude , explique M. Deschênes.

Il ajoute qu’il doit même mettre son épicerie dans un sac à dos pour réussir à la transporter jusqu’à son chalet.

Les villégiateurs Steeven Tremblay (à gauche) et Henri-Paul Deschênes (à droite) séjournent toujours dans leurs chalets malgré les risques.

Un autre villégiateur, Steeven Tremblay, continue de se rendre à son chalet malgré les risques. Maintenant, on essaye de s'organiser avec la rivière. On le sait qu’on va avoir 20 minutes de chaloupe, mais le problème, c’est qu’on peut monter la semaine suivante et que ça peut prendre une heure et demie. On le sait qu’on s’est risqués, mais on prend la chance , précise M. Tremblay.

Le chalet de Steeven Tremblay a été la proie des flammes en 2018 et son propriétaire peine à le reconstruire en raison des déversements.

Il indique qu’il est difficile de prévoir puisque le débit d'eau varie régulièrement.

Les travaux

Pendant le remplacement complet de chacune des cinq vannes de la centrale, l’eau doit complètement cesser d'y circuler. La crue du réservoir doit donc être déversée par l’évacuateur. Les vannes doivent être changées en raison de leur usure et de leur âge, explique Mathieu Pelletier, chef de projets et production pour Hydro-Québec. Présentement, les vannes de garde qu’on a en place ont été mises en service en 1959. On observe plusieurs problèmes pour ce qui est de l’exploitation, plusieurs problèmes aussi pour ce qui est de la maintenance, parce qu’il y a certaines opérations qu’on n’est plus capables de faire avec certaines vannes , déclare-t-il.

Les travailleurs d'Hydro-Québec répareront une vanne de garde par année.

Des villégiateurs souhaitent qu’Hydro-Québec prenne les devants et trouve une solution aux problèmes liés aux travaux. Ils proposent notamment de construire un pont ou d'instaurer un horaire pour les déversements.

« On a essayé cette année de demander de baisser le débit. On peut faire des compromis, on peut commencer une fois par semaine ou même une fois par mois un samedi ou un dimanche pour qu’on puisse traverser du matériel ou s’approvisionner en produits essentiels. Ça a été refusé ça aussi. » — Une citation de Steeven Tremblay, villégiateur

La conseillère en relations avec le milieu pour Hydro-Québec, Andréanne Jean (à gauche), et le chef de projets et production pour Hydro-Québec, Mathieu Pelletier, expliquent que les travaux s'échelonneront sur cinq ans.

Pour Andréanne Jean, conseillère en relations avec le milieu pour Hydro-Québec, tout est une question de sécurité. En ce moment, ce qu’on leur dit, c’est qu’en raison de la nature des travaux, qui nécessitent un arrêt de la centrale, la circulation sur le chemin en aval de l’évacuateur de crue n'est malheureusement pas possible , annonce-t-elle.

Les villégiateurs refusent d’abandonner et de déménager. Non non et non! C’est un coin de pays que j’aime et ça fait plus de 30 ans que je suis ici. Alors je connais le pays. Je connais le territoire et je reste , conclut Henri-Paul Deschênes.

