Début des Jeux autochtones d’été 2022 à Yellowknife

La capitale des Territoires du Nord-Ouest accueille à partir de jeudi environ 120 athlètes du Nord, âgés de 13 ans et plus, venus s'affronter lors de jeux traditionnels autochtones.

C’est la première fois que Yellowknife et le territoire accueillent de tels jeux. C’est énorme , précise d'ailleurs Carson Roche, qui supervise l’événement. Il va y avoir de nombreux spectateurs et participants qui viennent de tout le Nord.

Le tournoi sportif, organisé par Aboriginal Sports Circle, célèbre les jeux traditionnels, les peuples et les cultures autochtones, ajoute M. Roche.

L'événement est ouvert aux athlètes, autochtones ou non, âgés de 13 ans et plus, notamment dans le but que les jeunes conservent un intérêt pour ce type d’activités en dehors des occasions que leur offrent les écoles.

Une fois qu'ils sont sortis [du système scolaire], il n'y a pas grand-chose à attendre d'autre que les Jeux d'hiver de l'Arctique.

Carson Roche précise que l’idée des jeux autochtones d’été a émergé il y a quelques années et que toute l’équipe a travaillé très dur pour les rendre possibles.

Les jeux se tiennent jusqu’à dimanche à l’école secondaire St Patrick et à l’école catholique Weledeh. Les participants peuvent s’inscrire dans la catégorie junior, qui concerne les 13-17 ans, ou dans la catégorie des 18 ans et plus.

Dix jeux du Nord ainsi que 10 jeux dénés sont représentés dont la traction du bâton, le tir à l'arc, le lancer de hache et la préparation du thé précise M. Roche. Parmi les autres jeux prévus, citons le coup de pied haut simple, le coup de pied haut double, la savate alaskane et l'avion.

« Tous ces jeux ont une histoire. Ils doivent vous montrer des compétences pour survivre sur les terres. C’est la raison pour laquelle nous enseignons ces jeux. » — Une citation de Carson Roche, superviseur, Jeux autochtones d’été

Tous les événements sont ouverts au public, y compris les événements culturels ayant lieu le soir.