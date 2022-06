Des professionnels refusent du travail en région faute de logements

La pénurie de logements cause des maux de tête à ceux qui cherchent à se loger, mais de plus en plus aussi aux employeurs. La région doit se priver de nouveaux travailleurs spécialisés, au grand désarroi de leur patron.

C’est encore la région qui perd au niveau de la qualité des professionnels , se désole la directrice générale de Culture Gaspésie, Céline Breton, après avoir perdu une employée. La nouvelle venue n’a pas trouvé de logement et s'est donc résignée à quitter la région.

Une bonne partie des nouveaux employés de l'organisme font face à ce défi. Pour éviter de perdre d’autres travailleurs, le télétravail est devenu la norme ici.

« Tu passes quelqu’un en entrevue, tu veux l’avoir, c’est une belle ressource, tu es content de l’avoir trouvé, tu sais qu’elle va répondre à tes besoins. Et là, c’est ce qui fait que tu la perds, c’est bien triste. » — Une citation de Céline Breton, directrice générale de Culture Gaspésie

L'accès au logement est aussi un obstacle continuel pour la Ferme Bourdage de Saint-Siméon.

Pour y remédier, des roulottes de chantier ont été installées près des champs pour les travailleurs saisonniers. Trois maisons ont été achetées pour loger les travailleurs plus spécialisés qui exigent un meilleur confort.

Ce n’est pas encore assez. Cet été, trois stagiaires spécialisés et un professionnel ont refusé un emploi parce qu’ils n’ont pas pu se trouver un endroit où rester.

« Ça fait plus de pression sur les épaules des gens qui sont en place pour gérer l’opération. » — Une citation de Pierre Bourdage, copropriétaire de la Ferme Bourdage

Certains employeurs gaspésiens se sentent responsables de leurs futurs employés et sont donc partie prenante de la recherche de logement. C’est le cas de la copropriétaire de la boulangerie La Pétrie de Bonaventure, Véronique Beauchamp.

La boulangère dit faire des pieds et des mains pour loger sa nouvelle main-d'œuvre qualifiée. Il faut les aider. On ne laisse pas les gens comme ça , soutient-elle.

Elle ajoute qu’il est fréquent que des amis s’improvisent chambreurs pour héberger temporairement de nouveaux arrivants. On n’est pas responsable, mais on se sent une certaine responsabilité. On veut les aider pour qu’ils aient envie de rester avec nous dans notre équipe, mais aussi en Gaspésie , explique Mme Beauchamp.

Pour contrer ce problème, la région tente de trouver des solutions. Par exemple, des municipalités, conjointement avec la Table des préfets des MRC de la Gaspésie, offrent de l'aide financière aux promoteurs. Pour chaque nouvelle porte d’un immeuble à logement, le financement peut atteindre jusqu’à 25 000 dollars.

Mais le contexte économique décourage de nombreux investisseurs de se lancer dans l’aventure selon le directeur général de la Chambre de commerce de la Baie-des-Chaleurs, Maurice Quesnel. On a fait un chantier en essayant de voir comment on peut intervenir en essayant de trouver des investisseurs qui sont prêts à bâtir des logements. Ce n’est pas tout le monde qui veut investir immédiatement, parce qu’ils se disent que ce n’est pas rentable. La rentabilité va peut-être être là 15 ou 20 ans.

Au problème de logement s'ajoute le manque de place en garderie, ce qui est un autre frein à l’installation de nouveaux professionnels en Gaspésie.

Avec les informations de Louis Pelchat-Labelle