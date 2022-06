Rock of Ages : une comédie musicale drôlement rock

La comédie musicale Rock of Ages décoiffe, même avec une tonne de fixatif, emblème capillaire des années 1980. Le spectacle est un feu roulant de succès rock, où le quatrième mur est aussi étanche qu’un rideau de perles.

La jeune Sherrie Christian (Lunou Zucchini) rêve de devenir actrice. Elle déménage à Los Angeles où elle tombe sur Drew Boley (Jordan Donoghue), qui aspire à devenir une vedette du rock. Le musicien l’introduit à la sympathique équipe du Bourbon Room.

Le légendaire bar-spectacle est menacé par un entrepreneur allemand qui veut raser le bâtiment. Malgré les embûches, les protagonistes s'accrochent à leurs rêves.

Du talent à revendre

La production est bourrée de ces gens qu’on envie secrètement, ceux qui ont tous les talents : chant, danse, humour et souplesse.

Loony, interprété par Tommy Joubert, est le premier à prendre la parole. Le comédien et chanteur est aussi narrateur de Rock of Ages.

L’excentrique personnage parle directement aux spectateurs et n’hésite pas à diriger le récit. Il replace l’histoire dans ce contexte des années 1980, où il était permis de dire des choses qui ne se disent plus aujourd’hui.

Avec son énergie et son aplomb, il donne le ton au spectacle.

Chaque membre de la distribution tire son épingle du jeu. Le couple de jeunes rêveurs formé de Lunou Zucchini et Jordan Donoghue livre une performance dynamique et juste.

Dans le rôle de la charismatique vedette rock, Rémi Chassé s’est approprié Stacee Jaxx qui embrasse la déchéance.

Sharon James éblouit avec sa voix puissante et profonde en propriétaire du Venus Gentlemen’s Club. Joëlle Lanctôt, dans le rôle de la militante Régina, est mémorable, et Normand Carrière, comédien depuis plus de 45 ans, brille par son talent comique.

Absence de quatrième mur

Les personnages ont bien conscience de jouer dans une comédie musicale et blaguent constamment sur le sujet. Par exemple, Manuel Tadros, qui interprète Dennis le propriétaire du Bourbon Room, fait référence au fait qu’il a oublié de se changer de costume entre deux scènes. Ce genre de réplique touche la cible à tout coup.

La traduction québécoise d’Olivier Berthiaume permet de rester accroché à l’histoire pendant toute la représentation. Les chansons sont interprétées dans leur langue originale.

Rock of Ages est un classique de Broadway écrit par Chris D'Arienzo. La comédie musicale Jukebox a été adaptée au grand écran en 2012.

Rock of Ages brassera la cage du Théâtre Capitole jusqu’au 7 août avant de se déplacer à Trois-Rivières les 9 et 10 septembre ainsi qu'au Théâtre St-Denis à Montréal du 27 octobre au 6 novembre.