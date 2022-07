Élections de 2022 au Québec : QS et le PQ font le plein de jeunes candidats

En blitz de recrutement pour les élections du 3 octobre, Québec solidaire (QS) et le Parti québécois (PQ) misent sur la jeunesse. La moyenne d’âge de leurs candidats confirmés est presque la même, soit 39 ans chez les solidaires et 40 ans chez les péquistes. Cette donnée ne peut toutefois pas être interprétée de la même manière pour les deux partis, selon un professeur.

À titre comparatif, la moyenne d’âge chez les candidats du Parti libéral du Québec (PLQ) est de 47 ans. La Coalition avenir Québec (CAQ) et le Parti conservateur du Québec (PCQ) n’étaient pas en mesure de fournir l’âge de tous leurs candidats pour que nous puissions calculer la moyenne exacte.

Toutes proportions gardées, c’est au PQ que l’on retrouve actuellement la plus forte représentation de candidats ayant 30 ans et moins, soit 23 %. QS suit de près avec 21 %, tandis que le PLQ n’en compte que 10 %.

Ces statistiques doivent néanmoins être remises en perspective, car tous les partis ne sont pas aussi avancés dans leur recrutement. En date du 30 juin, le PQ avait confirmé 39 candidatures, comparativement à 50 pour le PLQ et 99 pour QS.

La CAQ reste la formation la plus avancée avec 68 députés qui devraient briguer un autre mandat et 39 nouveaux candidats, pour un total de 107 candidatures confirmées.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Les partis traditionnels en retard

Le professeur de science politique à l’Université Laval Éric Montigny juge que ces données sont importantes, car elles permettent de voir l’état d’avancement des partis à trois mois du scrutin.

Son principal constat concerne le PQ et le PLQ, qui sont en retard quant au nombre de candidatures . Cela suggère de possibles difficultés de recrutement, particulièrement pour le PQ, selon lui.

M. Montigny cite en exemple la circonscription de Duplessis, un bastion péquiste, mais où personne n’a encore été trouvé pour remplacer l’actuelle députée Lorraine Richard.

« Pascal Bérubé avait même fait un appel public à des candidatures parce qu'il n'y avait pas de candidat dans Duplessis! » — Une citation de Éric Montigny, professeur de science politique à l'Université Laval

C’est ce genre de signal qui fait croire à M. Montigny que la faible moyenne d’âge des candidats péquistes peut être interprétée de deux manières tout à fait différentes.

Est-ce que c'est un effort de rajeunissement qui est initié par le Parti québécois, ce qui avait été annoncé d'ailleurs par le chef, Paul Saint-Pierre-Plamondon [...] ou ce sont des difficultés de recrutement qui conduisent parfois à recruter de plus jeunes candidats? , s’interroge-t-il.

Mais M. Montigny s’étonne aussi de voir que le PLQ, qui forme l’opposition officielle à l’Assemblée nationale, n’a pas encore recruté la moitié des candidats dont il aura besoin sur la ligne de départ.

« Est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir une vaste tournée d'annonces de candidatures avec la cheffe [Dominique Anglade] pendant l'été? C'est ce qu'on va suivre. » — Une citation de Éric Montigny, professeur de science politique à l'Université Laval

La longueur d’avance prise par la CAQ et QS n’est pas banale, selon M. Montigny, puisque cela permet aux candidats confirmés de faire une précampagne sur le terrain durant l’été.

De rares investitures

Un autre indice qui lui laisse croire que le recrutement est peut-être plus difficile au PQ cette année est qu'une seule course à l’investiture a eu lieu jusqu’ici, soit dans la circonscription de Rimouski.

Ça peut témoigner d'une certaine désinstitutionnalisation de ses structures partisanes, alors que le Parti québécois était réputé pour avoir une base militante forte, notamment en région, et la tenue régulière d'investitures , analyse M. Montigny.

Chargement de l’image Éric Montigny, professeur de science politique à l'Université Laval Photo : Radio-Canada / Nicolas Bilodeau

Les investitures n’ont pas été très nombreuses non plus à Québec solidaire, un autre parti pourtant réputé pour la vitalité de ses associations de circonscription.

On a le sentiment qu'en préparation de cette élection-ci, il y a beaucoup moins d'investitures contestées, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de mobilisation entre différents prétendants [d’une même formation politique] pour devenir député , résume le professeur Montigny.

L’importance accordée à la parité

De tous les partis actuellement représentés à l’Assemblée nationale, seul le PCQ d’Éric Duhaime ne se fixe pas l’objectif d’atteindre la parité hommes-femmes dans ses candidatures.

Déjà, la CAQ et QS ont légèrement plus de candidatures de femmes que d’hommes. Le PLQ et le PQ devront accélérer le recrutement de femmes dans les prochaines semaines, mais les deux formations politiques assurent qu’elles visent la parité.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?