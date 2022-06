Atari lancera une compilation de plus de 90 jeux pour célébrer son 50e anniversaire

Les jeux vidéo d’arcade (tels que le mythique Pong) et les consoles (pensons à l’Atari 2600) de l’entreprise fondée en 1972 en Californie ont profondément marqué l’ère de la naissance de l’industrie du jeu vidéo, dans les années 1970 et 1980.

Aujourd’hui domiciliée en France, Atari veut faire plaisir aux nostalgiques en leur permettant de rejouer sur des consoles actuelles à des versions légèrement améliorées de jeux de ses appareils Atari 2600, 5200, 7800, ST, Jaguar et Lynx.

La compilation, intitulée Atari 50th: The Anniversary Celebration, renfermera également six nouveaux jeux qui réimaginent des classiques d’Atari , indique l’entreprise sur son site web.

Le tout est signé par Digital Eclipse, un studio reconnu dans l’industrie du jeu vidéo rétro.

La collection donnera aussi accès à de nombreuses entrevues avec des personnes qui témoignent de la longue histoire de l’entreprise.

Atari 50th: The Anniversary Celebration doit être lancée pour les Fêtes sur les consoles PlayStation 4 et 5, Xbox Series X/S et One, Switch et Atari VCS, en plus d’une version pour PC.