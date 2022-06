James Topp qui proteste contre la vaccination obligatoire est arrivé dans la région d’Ottawa

James Topp a été inculpé en février de deux chefs d'accusation de conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline pour des propos tenus alors qu'il portait son uniforme. Depuis, il dirige une marche de quatre mois vers la capitale, en provenance de Vancouver.

Sa marche a été soutenue par bon nombre de personnalités impliquées dans le convoi de la liberté . Ces manifestants ont paralysé le centre-ville d'Ottawa pendant des semaines jusqu'à ce que la police utilise la force pour mettre fin à ce que le gouvernement a décrit comme ayant été une occupation illégale.

L'arrivée de M. Topp dans la capitale fédérale et les promesses d'une nouvelle série de manifestations débutant à la fête du Canada inquiètent les résidants d'Ottawa. Le maire, Jim Watson, et le chef de police par intérim, Steve Bell, ont promis de sévir contre toute activité illégale.

Chargement de l’image En avant-midi jeudi, le groupe a été aperçu sur la rue Northside à Bells Corners, tout près d'Ottawa. Photo : Radio-Canada / Stephen Hoff

Le premier ministre Justin Trudeau a déclaré que la police prenait très au sérieux sa responsabilité d'assurer la sécurité des personnes pendant les célébrations de la fête du Canada.

Le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, a quant à lui appelé ceux qui avaient l'intention de manifester à Ottawa en fin de semaine à respecter la loi.

Mes amis, soyez prévenants ce week-end, vous allez à Ottawa, soyez prévenants. C'est la fête du Canada, nous sommes Canadiens, tout le monde passe un bon moment, un moment en sécurité, restez en bonne santé et en sécurité et passez du temps avec vos familles , a demandé M. Ford.

Le premier ministre ontarien s'est dit déçu de voir de telles manifestations revenir dans la capitale fédérale. Je suis pour des manifestations pacifiques et vous pouvez manifester, mais pas de manigances ce week-end, soyez simplement pacifiques et laissez les gens d'Ottawa profiter de leur week-end , a-t-il lancé.

« Honnêtement, on ne devrait même pas vivre ça. C'est décevant, mais c'est comme ça. » — Une citation de Doug Ford, premier ministre de l'Ontario

Plus de deux douzaines de députés conservateurs ont accueilli le soldat Topp et d'autres personnalités du convoi sur la colline du Parlement la semaine dernière, posant pour des photos, promettant leur soutien. L'élu et candidat à la direction du Parti conservateur du Canada Pierre Poilièvre ainsi que le chef du Parti populaire du Canada Maxime Bernier marchaient aux côtés de M. Topp, jeudi en début d'après-midi.

Selon Santé Canada, seuls les vaccins qui répondent à des normes strictes d'innocuité, d'efficacité et de qualité sont approuvés au Canada et les avantages des vaccins COVID-19 continuent de l'emporter sur les risques de la maladie. Environ 85 % des Canadiens ont reçu au moins une dose.

James Topp a expliqué aux députés qu'il marchait en partie pour obtenir l'abrogation de toutes les obligations de vaccination, ainsi que pour exiger la réintégration de toute personne ayant perdu son emploi en raison de cette exigence et une compensation pour les salaires perdus.

Devoir de réserve en uniforme

Les accusations portées contre James Topp concernent deux vidéos mises en ligne en hiver dans lesquelles le réserviste apparaît en uniforme et critique les exigences en matière de vaccins pour le personnel militaire et d'autres employés fédéraux.

Les membres des Forces armées canadiennes sont strictement limités dans les commentaires qu'ils peuvent faire en uniforme, en particulier lorsqu'il s'agit de critiquer les politiques gouvernementales.

L'avocat de M. Topp prétend que de telles restrictions ne devraient pas s'appliquer aux politiques qui affectent personnellement les membres des Forces armées.

James Topp a déclaré qu'il n'avait pas l'intention de diriger une occupation de la capitale et a invité la police d'Ottawa à travailler avec lui pour faciliter sa marche prévue à travers la ville jusqu'au Monument commémoratif de guerre du Canada.

Cependant, un organisateur d'un groupe se faisant appeler Veterans 4 Freedom a indiqué, dans une vidéo publiée récemment sur YouTube, qu'il prévoyait mettre en place un camp semi-permanent à Ottawa appelé le camp de l'aigle et organiser des événements dans la ville tout l'été.

Alors que la police a depuis réussi à empêcher des manifestations similaires de prendre le contrôle de la ville, il sera probablement plus difficile en fin de semaine d'empêcher les manifestations devenues incontrôlables, car il y aura probablement des milliers de personnes célébrant la fête du Canada.

Nous ne serons intimidés par aucun groupe qui envisage de perturber les célébrations , a fait valoir le maire Jim Watson lors d'un breffage plus tôt cette semaine. Nous sommes prêts et nous ne tolérerons aucune activité illégale de la part de qui que ce soit.

La police se dit quant à elle préparée à un certain nombre de scénarios différents et promet de réagir rapidement à toute activité illégale.