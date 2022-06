La fête du Canada de retour en présence à Québec

Le 155e anniversaire de la Confédération sera souligné d’abord sur la terrasse Dufferin à compter de 11 h où la population et plusieurs dignitaires sont invités à participer à une cérémonie protocolaire avec des membres du Royal 22e Régiment.

Le traditionnel gâteau géant aux couleurs du drapeau canadien est aussi de retour. Cuisiné et offert par le Château Frontenac, des parts seront remises gratuitement.

Chargement de l’image Le gâteau géant peut donner 2000 parts. (Archives) Photo : Radio-Canada / Léa Beauchesne

La fête se transportera sur les plaines d’Abraham à compter de midi où des activités pour toute la famille seront organisées.

En plus des spectacles, défis sportifs, jeux gonflables et maquillage, il y aura une zone dédiée aux adolescents cette année comprenant notamment des jeux vidéo, un billard géant et des stations de réalité virtuelle.

Pour tous les goûts

En soirée, la chanteuse Brigitte Boisjoli se produira sur la scène du Kiosque Edwin-Bélanger. Le spectacle sera suivi de feux d’artifice.

De midi à 23 h, les plaines d’Abraham seront investies par plus d’une centaine d’artistes, artisans, athlètes passionnés qui feront de cette journée un grand événement de divertissement.

Tous les publics seront conquis avec des activités originales et surprenantes, des ateliers créatifs et scientifiques, des défis sportifs et virtuels, des spectacles relevés et plusieurs surprises.