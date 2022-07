Une Fransaskoise donne un nouveau souffle au resto-bar de Cadillac

Originaire du Québec, Dominique Millette est partie vivre aux États-Unis à l’âge de 8 ans : d’abord en Californie puis en Oregon.

Gestionnaire de programmes pour le gouvernement local, elle était prête pour un changement de vie et rêvait de revenir au Canada.

C’est en voyant le bar à vendre sur Internet qu’elle a décidé, sur un coup de tête, de se lancer en restauration.

Avec son nouveau projet, Dominique Millette a trouvé, à Cadillac, un nouveau chez elle. Photo : Radio-Canada / Nicole Lavergne Smith

Or, rapidement, elle s’est rendu compte que l'endroit nécessitait beaucoup de rénovations.

Avec l’aide de son conjoint et des membres de la communauté, ils ont complètement rénové la cuisine, ont ajouté une salle de jeux et ont refait la ventilation, le chauffage et l’air climatisé.

La prochaine étape, c’est la transformation du décor extérieur.

Dominique Millette a récupéré des silos à grain des fermiers de la région. En les surélevant, elle prévoit y installer des tables afin de créer une terrasse originale.

Ces silos à grain serviront de pavillons pour la terrasse du resto-bar. Photo : Radio-Canada / Nicole Lavergne Smith

Un endroit où se réunir

La nouvelle propriétaire a également revu le menu de l'endroit et s'est assuré que ses clients trouveraient toujours quelque chose pour se divertir. Le resto-bar de Cadillac offre maintenant des soirées karaoké et des pizzas dont les clients raffolent.

Les habitués, comme Patrick Perreault, sont impressionnés par tout le travail accompli.

Je ne savais pas quoi penser, parce que c’était un vraiment un bon bar avant, mais ils sont bons aussi et ils travaillent vraiment fort, raconte-t-il. Ils ont tout changé et c’est bon.

Même son de cloche du côté de Leah Bissonnette.

Cette dernière, originaire de la communauté voisine de Ponteix, s’est installée à Cadillac il y a 10 ans avec son conjoint et ses trois enfants. Elle et sa famille se rendent souvent au resto-bar.

Selon Leah Bissonnette, le resto-bar joue un rôle important pour la communauté de Cadillac. Photo : Radio-Canada / Nicole Lavergne Smith

Pour elle, c’est un endroit où elle peut rencontrer ses voisins et prendre des nouvelles de la communauté.

« Le bar, c’est vraiment le "hotspot". C’est où on se rencontre. » — Une citation de Leah Bissonnette

C'est ça qu'il manquait dans ma vie : le sens de la communauté. Ici, on a ça, la communauté.

Elle ressent aujourd'hui un profond sentiment de plénitude en redonnant à cette communauté qui l’a si bien accueillie.