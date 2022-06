De OneRepublic à Shawn Mendes, un Québécois collabore avec de grands noms

Peu connu du grand public, le producteur, auteur-compositeur et mixeur John Nathaniel, établi à Laval, a pourtant réalisé deux chansons pour Shawn Mendes en plus d’avoir apposé sa signature sur l’une des chansons du film Top Gun : Maverick.

Les notes de la chanson I Ain’t Worried voguent avec les avions de chasse dans le film mettant en vedette Tom Cruise sorti le mois dernier.

Pour Shawn Mendes, John Nathaniel a réalisé deux des chansons du film Lyle, Lyle, Crocodile. Javier Bardem et Constance Wu en sont les vedettes principales, et Shawn Mendes y interprète la voix de Lyle, le crocodile qui chante. La comédie musicale, adaptée du conte du même titre de Bernard Waber, doit sortir en salle à l'automne 2022.

On peut entendre Top of the World, l’une des deux chansons en question, dans la bande-annonce du film. L’autre chanson ainsi que son titre n'ont pas encore été dévoilés. Les deux pièces musicales ont été écrites par le duo Pasek And Paul, qui a aussi signé la bande sonore de La La Land.

Depuis cinq ans, John Nathaniel collabore aussi avec OneRepublic. Outre l’une des chansons du film Top Gun : Maverick, il a coréalisé et mixé la majorité des titres de leur plus récent album, Human. Il a également coécrit ces quatre chansons : Run, Better Days, Take Care of You et Wild Life.

Il collabore également avec Gwen Stefani, Kygo, Madison Beer et Switchfoot.