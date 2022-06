Ces allègements à la pompe entreront en vigueur le 1er juillet et s'étendront sur un semestre, a précisé le premier ministre en conférence de presse devant une station essence, en compagnie du ministre des Finances Peter Bethlenfalvy et la ministre des Transports, Caroline Mulroney.

Doug Ford s'est défendu des critiques lui reprochant le faible impact économique d'une telle mesure aujourd'hui, laquelle figurait déjà parmi ses promesses électorales de 2018. Au contraire, cette réduction de taxe aidera les Ontariens de manière massive , a répété M. Ford.

Doug Ford fait valoir que les mesures provinciales feront économiser en moyenne 465 $ par ménage en 2022.

Avec les changements affectant les droits de renouvellement des plaques d’immatriculation, son gouvernement calcule qu'un ménage possédant un véhicule économisera en moyenne 465 $ cette année.

« Il s'agit d'économies réelles. Cela signifiera quelque chose pour les familles ontariennes. » — Une citation de Doug Ford, premier ministre de l'Ontario

C'est désormais vers le gouvernement fédéral que ses attentes se tournent. L'Ontario demande à Ottawa une réduction de la taxe sur le carbone, qui est passée à 11,05 cents le litre pour l’essence et à 13,41 cents le litre pour le carburant diesel le 1er avril 2022, déplore l'annonce provinciale.

Nous avons désespérément besoin de l'aide d'Ottawa [...] En ce moment même. On s'avance avec 10 cents. Et oui, ça va probablement affecter un peu notre budget, mais le fédéral doit faire la même chose, même si c'est temporaire , a ajouté le premier ministre ontarien.

Selon Dan McTeague, président du groupe de revendication Canadians for Affordable Energy , les prix actuels à la pompe relèvent d'une pause , voire de l'œil du cyclone . Je pense qu'en juillet et août, les prix remonteront à 2,10 cents voire 2,20 cents le litre, malgré ce que le gouvernement provincial a fait , prévient l'ancien député libéral.

L'Ontario n'est pas la première province à proposer une telle réduction de taxe. Début juin, les Terre-Neuviens ont bénéficié d'une réduction de 7 ¢ le litre, tandis que l'Alberta a suspendu la taxe provinciale de 13 ¢ le litre plus tôt dans l'année.

Biden et Keystone en travers

La conférence de presse a été aussi l'occasion, pour Doug Ford, de critiquer vertement la décision du président américain Joe Biden d'annuler le projet de l'oléoduc Keystone XL, en janvier 2021.

Nous avons vu ce qui s'est passé avec le président Biden, il a coupé le pipeline, ce qui était la chose la plus folle que j'ai jamais entendue, s'est emporté M. Ford. Et ensuite il est là, à supplier l'Arabie et le reste de ces pays [...] le Venezuela, pour nous donner du gaz. Vous plaisantez!

« On a plein de gaz, on pourrait probablement pomper 800 000 barils de plus par jour si on avait le pipeline. Je ne comprends pas. » — Une citation de Doug Ford

En mars, le premier ministre de l'Ontario s'était même déplacé en mission politique et commerciale à Washington dans l'espoir de mieux positionner sa province dans le virage protectionniste américain.