Une campagne d’échantillonnage de plomb dans l’eau en branle à Sherbrooke

Les bâtiments construits avant 1980, qui pourraient contenir des entrées de services ou des éléments de plomberie en plomb, sont ciblés par cette initiative.

C’est plutôt à cette époque qu’on a utilisé de la robinetterie ou des entrées de service en plomb lors de la construction des réseaux d’aqueduc ou des résidences, explique le chef de division des eaux de la Ville de Sherbrooke, Jean-Pierre Fortier. Ce n’est seulement qu’en 1979-1980 qu’on a eu des règlements qui ont interdit la mise en place de ces éléments-là dans la plomberie.

« On parle de 24 000 bâtiments sur les 51 000 de la ville de Sherbrooke. Ça fait quand même une sollicitation importante de la population pour ces travaux-là. » — Une citation de Jean-Pierre Fortier, chef de division des eaux, Ville de Sherbrooke

Les personnes qui souhaitent s'inscrire peuvent le faire par téléphone ou en ligne sur le site web de la Ville. Des employés municipaux vont ensuite déterminer si l'échantillon recueilli dépasse cinq microgrammes de plomb par litre.

Si on est au-delà de la norme, les équipes prennent le dossier en main de façon plus approfondie afin de déterminer où pourraient se situer les éléments en plomb qui causent la problématique. [...] À partir de là, on détermine si les travaux doivent être faits du côté public ou privé , mentionne M. Fortier.

Des effets à long terme

D'après Jean-Pierre Fortier, ce sont surtout les femmes enceintes et les enfants de moins de six ans qui sont exposés à des risques à long terme. Ce n’est pas de boire un petit peu d’eau avec du plomb qui va être problématique, mais à long terme ça peut créer des problèmes chez ces types de personnes , soutient-il.

Comment savoir si son entrée de service est en plomb? Le chef de division conseille aux Sherbrookois d’aller faire un tour dans leur sous-sol pour voir l'arrivée du tuyau dans le bâtiment. Souvent, c’est là qu’on va voir si c’est en cuivre ou un autre matériel. Si c’est en plomb, en général, on va observer un matériel qui est plus gris mat, qui ne résonne pas quand on le cogne et puis aussi qui s’égratigne sans toutefois donner un éclat métallique comme on verrait avec du cuivre ou d’autres types de conduites , ajoute M. Fortier.

La campagne se déroulera du 1er juillet au 1er octobre prochain.