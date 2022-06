Les Maisons Oxygènes de la Côte-Nord tiennent le coup

Le président du Réseau Maisons Oxygène et codirecteur de l’organisme Homme Aide Manicouagan à Baie-Comeau, Patrick Desbiens, constate après deux ans de pandémie que les équipes sont essoufflées, mais que certaines comme celles de la Côte-Nord tiennent le coup.

Chargement de l’image Patrick Desbiens mentionne que les services de Maisons Oxygène de Sept-Îles et Baie-Comeau sont toujours offerts aux pères dans le besoin (archive). Photo : Radio-Canada / Mélissa Marcil

Le Réseau Maison Oxygène a fait la demande d’un fonds d’urgence de 5,1 millions de dollars au ministère de la Santé et des Services sociaux. Quand on parle d'un fonds d'urgence, c'est simplement pour nous aider à passer à travers de cette crise-là, qui est une crise de ressources humaines. Juste pour nous à Baie-Comeau, on a eu un congé de maternité au mois de mai et on n'a pas pu le remplacer. , explique-t-il.

« Cette année, c’est 52 placements en DPJ qui ont été évités et 60 000 nuitées père-enfant qui ont été offertes au Québec. » — Une citation de Patrick Desbiens, président du Réseau Maisons Oxygène et codirecteur de l’organisme Homme Aide Manicouagan

Toutefois, le cabinet du ministre délégué à la Santé et aux services sociaux, Lionel Carmant, a refusé cette demande et suggère plutôt de solliciter des fonds auprès d’autres ressources. Il s’agit d’une décision décevante pour Patrick Desbien. On avait de bons mots concernant la pertinence clinique des Maisons Oxygènes et de ce que ça apportait à une communauté, donc c’est décevant c’est sûr , raconte-t-il.

Sur la Côte-Nord