Timmins inaugure son centre de consommation supervisée

Une cérémonie de coupure de ruban a eu lieu jeudi matin, en présence de multiples dignitaires.

Intitulé Site Santé Sûr, le centre sera ouvert sept jours sur sept de 9h à 21h à deux pas de l'hôtel de ville, dans les anciens locaux du refuge Vivre à l'abri.

Des services de spécialistes comme des infirmières, des agents de réduction des méfaits et des agents de liaison avec les services communautaires seront sur place.

Les utilisateurs vont aussi avoir accès à des fournitures et de la surveillance pour pouvoir consommer de manière sécuritaire.

Chargement de l’image Les utilisateurs du centre ont accès à des cubicules avec des fournitures et des boîtes pour en disposer en manière sécuritaire. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Les employés du centre pourront aussi aiguiller les utilisateurs vers des services comme le soin des plaies, les cures de désintoxication ou d’autres services communautaires liés au logement, l’emploi et la santé mentale.

C'est merveilleux de voir notre communauté se rassembler pour s'assurer que les plus vulnérables ont accès aux services dont ils ont besoin , a indiqué par communiqué Kate Fyfe, présidente et directrice générale de l’Hôpital de Timmins et du District, qui va gérer les opérations quotidiennes de la clinique.

Les opérations du centre de consommation supervisée ont pu démarrer avec l’approbation de Santé Canada, qui a donné le feu vert au projet.

C’est le gouvernement provincial qui assure le financement des opérations.

Un centre dans une région en crise

La Ville de Timmins et le district de Porcupine sont durement touchés par la crise des opioïdes.

En 2020, il y a eu 40 décès liés aux opioïdes dans le territoire desservi par le bureau de santé de Porcupine. Parmi ces décès, 35 se trouvaient dans la région de Timmins.

Timmins avait, en 2019, un ratio de 46,8 décès dus aux surdoses d’opioïdes par 100 000 habitants. La moyenne provinciale était de 12,1 décès par 100 000 habitants la même année, la région a maintenant un taux de décès comparable à la région de Vancouver.

Plus de détails à venir.