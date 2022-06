Une fête du Canada sans débordement à Ottawa, est-ce possible?

Il est certain que le dispositif de sécurité actuel est basé sur l’expérience précédente que les autorités policières ont vécue lors de l’occupation de janvier et de février 2022 ainsi que du Rolling Thunder qui est venu hanter la ville d’Ottawa au mois d’avril , remarque-t-il.

Ces expériences ont fait que la Ville d’Ottawa semblerait beaucoup mieux préparée pour les festivités du 1er juillet pour s'assurer qu’il n’y ait pas de bavure , avance le sous-commissaire à la retraite.

Le conseiller municipal du quartier Rideau-Vanier d’Ottawa, Mathieu Fleury, est d’avis que la Ville a tiré des leçons des événements survenus en début d’année dans la capitale fédérale.

L’une de ces leçons, selon lui, constitue à fermer certaines rues pour ne pas que les véhicules soient utilisés comme armes , a-t-il expliqué en entrevue à D’abord l’info sur les ondes de RDI, jeudi matin.

Mathieu Fleury a notamment souligné la forte présence policière prévue dans la capitale fédérale à l’occasion de la fête du Canada. Il y a déjà des risques. Il y a déjà eu des arrestations , de même qu’une centaine de contraventions déjà émises, a-t-il poursuivi.

« On voit vraiment que la Ville se prépare. On voit aussi que les policiers sont en place, sont présents. On va voir s'ils sont capables d'éviter le pire. On risque le pire encore. »

Pour sa part, Pierre-Yves Bourduas évalue que la Ville d’Ottawa s’est dotée des effectifs nécessaires pour éviter tout débordement.

À ce chapitre, il constate que les autorités ont déjà pris les grands moyens, en érigeant des barrières autour des édifices de la colline du Parlement. La police d’Ottawa a aussi déjà procédé à des remorquages dans les zones de contrôle.

Nul ne peut affirmer avec certitude qu’Ottawa est à l'abri d’une occupation quelconque , concède l’ancien sous-commissaire à la GRC .

En revanche, les avertissements ont été mis en place. Les gens sont très au fait des circonstances qui entourent les festivités du 1er juillet. Les autorités ainsi que le maire ont clairement indiqué que la tolérance zéro sera de mise , souligne Pierre-Yves Bourduas.

« Dans ce contexte-là, on ose espérer qu’il n’y aura pas d’occupation et je crois sincèrement que ce ne sera pas le cas. »

De son côté, le conseiller municipal Mathieu Fleury encourage les familles et les citoyens locaux d’Ottawa à venir aux célébrations de la fête du Canada justement pour supprimer le risque des manifestants .

« Vous savez, plus on est en grand nombre avec des actions positives, plus on est là pour célébrer la capitale, moins on ressentira certains qui sont ici pour manifester. »