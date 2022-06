L’Algérie intègre la famille des nations

« Dans l’Algérie revenue à la paix, seule la voix du conteur sur la place du marché éveille le souvenir de la guerre et l’époque du colonialisme. » — Une citation de Judith Jasmin

La journaliste Judith Jasmin résume dans cet extrait les principales étapes de la guerre d'indépendance de l'Algérie.

Le 26 octobre 1963, l’émission Champ libre, animée par la journaliste Judith Jasmin, diffuse un documentaire qui analyse la situation en Algérie quelques mois avant le deuxième anniversaire de son indépendance.

Dans cet extrait, Judith Jasmin narre et résume les grandes étapes de la guerre d’indépendance qui mène la colonie française à sa souveraineté au début de juillet 1962.

L’indépendance algérienne survient au bout de huit longues années de combat entre les nationalistes algériens et la métropole française.

Cette guerre d’indépendance a été terrible.

L’armée française a combattu les patriotes algériens par tous les moyens possibles, y compris par la répression des populations et la torture.

La guérilla indépendantiste algérienne réplique par de multiples attentats contre les soldats et les colons français.

Le bilan des victimes est par conséquent très lourd.

On parle de dizaines de milliers de morts et de blessés, colons français et civils algériens confondus.

Le conflit en Algérie amène la France au bord de la guerre civile.

Le 19 mars 1962, le président de la République française, le général Charles de Gaulle, signe les accords d’Évian qui encadrent le processus d’indépendance de l’Algérie.

Le 1er juillet 1962, les Algériens approuvent par référendum, et par une écrasante majorité de 99 %, l’accession à l’indépendance de la colonie.

Extrait narré par Jacques Fauteux qui résume les événements violents qui se déroulent à Oran les jours précédant le référendum sur l'indépendance de l'Algérie.

Cependant, les jours qui ont précédé le référendum se caractérisent, comme le montre cet extrait de l’émission Caméra 62 du 7 juillet 1962, présenté par Lucien Côté et narré par Gaétan Montreuil, par une explosion de violence dans la région de la ville d’Oran.

La communauté arabe et les colons européens s’y affrontent, ce qui provoque des destructions considérables.

Seule l’intervention de responsables des deux communautés, dont l’archevêque d’Oran, permet d'apaiser le jeu.

Le 1er juillet 1962, les populations arabes et européennes votent pourtant dans le calme.

Le 3 juillet suivant, la France reconnaît officiellement l’indépendance algérienne.

Le 5 juillet suivant, l’Algérie accède à la famille des nations.

L’exode des « pieds-noirs » d’Algérie

« En dépit des promesses, l’exode des Européens d’Algérie a continué de se poursuivre. » — Une citation de Jacques Fauteux, Camera 62

La question de l’indépendance de l’Algérie a mis dos à dos les Algériens d’origine arabe et la communauté des colons d’ascendance européenne, ceux qu’on appelle les « pieds-noirs ».

Le 7 juillet 1962, l’émission Caméra 62, animée par les journalistes Lucien Côté, Jacques Fauteux et Gaétan Montreuil, se consacre à l’accession à l’indépendance de l’Algérie.

Dans cet extrait, on décrit l’exode de la communauté des « pieds-noirs » qui quittent l’Algérie pour se réfugier en France.

Les messages de réconciliation et les assurances des nouveaux dirigeants algériens, dont celles du docteur Chawki Mostefaï, n’y font absolument rien.

En 1962, 800 000 citoyens d’origine européenne fuient l’Algérie nouvellement indépendante.

À ce nombre s’ajoutent 200 000 Algériens musulmans et de confession religieuse juive qui sont étroitement associés aux populations européennes et qui craignent les représailles du gouvernement qui vient de prendre le pouvoir.

L’extrait montre l’arrivée en France de ces réfugiés.

Les entrevues des diverses personnes interrogées exposent à la fois leur désarroi et le déchirement qu’elles éprouvent à avoir dû quitter ce qu’elles considèrent comme leur terre natale.

Un pays en construction

La journaliste Judith Jasmin décrit certaines des politiques du nouveau gouvernement algérien et des impressions sur la société algérienne.

Dans ce deuxième extrait de l’émission Champ libre du 26 octobre 1963, la journaliste Judith Jasmin décrit quelques-unes des politiques de l’État algérien nouvellement indépendant.

On y examine notamment les réformes pour un accès universel à l’éducation et la réforme agraire qui cherche à améliorer la condition paysanne dans le pays.

On discute aussi de l’émancipation de la condition féminine dans un pays où le poids de la société traditionnelle musulmane constitue très souvent un frein pour les femmes.

L’influence de l’Islam représente par ailleurs une variable très importante que l’État algérien, malgré son orientation ouvertement socialiste, doit prendre en considération.

Remarquons par ailleurs la qualité des images de divers endroits en Algérie utilisés dans le documentaire.

60 ans après avoir obtenu sa souveraineté, quel chemin a suivi l’Algérie?

Pourrait-on conclure à un chemin plutôt cahoteux et semé d’embûches, comme le font plusieurs spécialistes du pays?

De fait, l’histoire de l’Algérie indépendante s’est caractérisée par une succession de crises politiques qui ont miné son développement et desquelles le pays peine toujours à sortir.