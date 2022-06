De cours de conduite de VTT obligatoires sont réclamés

Le président du Club Quad les Nord-Côtiers, trésorier et responsable des projets de l'Association régionale des Clubs Quads de la Côte-Nord, Marius Murray, demande au gouvernement d’instaurer des cours de conduite obligatoires pour les utilisateurs de VTT.

À l'heure actuelle, aucun cours n’est nécessaire pour conduire un VTT . Par contre, M. Murray explique que ces cours permettraient d'éviter de nombreux accidents. Je me base sur l’idée où tu veux conduire une moto et bien va suivre ton cours avant. Tu veux un bateau, vas suivre ton cours avant. On devrait obliger ça aussi avec les VTT , déclare-t-il.

Cette semaine, un homme de 24 ans a perdu la vie à Natashquan à la suite d'un accident de VTT. Selon la Sûreté du Québec, il ne portait pas de casque de protection.

Dans ce contexte, Marius Murray rappelle l'importance de suivre les règles de sécurité. Il faut inspecter sa machine avant de partir, surtout vérifier la pression des pneus et s'assurer que les pneus soient bien installés. Surtout il ne faut jamais partir sans son casque , précise-t-il.

La sécurité des jeunes

Il ajoute que pour les jeunes il est primordial de choisir un véhicule adapté. Parfois, un jeune peut manquer de force pour garder le contrôle du VTT s’il fait de la vitesse. Les machines ne sont pas faites pour aller à plus de 50 km/h et les fabricants font malheureusement des véhicules dangereux pour les jeunes , explique M. Murray.

Chargement de l’image Marius Murray explique qu'il faut inspecter son véhicule avant de partir. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau