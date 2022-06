Des milliers de personnes attendues pour le retour du défilé du Stampede

Le défilé a été annulé en 2020 et était virtuel en 2021.

Il aura lieu le 8 juillet. Le parcours de deux heures s’amorcera à 9 h au coin de la 9e Avenue et de la 3e Rue sud-est et comprendra au moins 25 chars allégoriques, des fanfares et des chevaux.

L'acteur et réalisateur Kevin Costner, qui joue dans la série western Yellowstone, mènera le défilé du Stampede.

Chargement de l’image Kevin Costner est le prochain maréchal du défilé du Stampede de Calgary pour l’année 2022. Photo : Stampede de Calgary

Le fait que Kevin Costner participe crée beaucoup d’excitation pour le défilé , estime Keith Marlowe, vice-président du comité du défilé du Stampede de Calgary.

Nous nous attendons probablement à notre plus grand défilé en termes de participation depuis 2012 quand le prince William et Katherine étaient ici , ajoute-t-il.

Certains chars seront à surveiller, notamment un en soutien à l’Ukraine intitulé Gloire à l'Ukraine.

Le consulat du Mexique à Calgary fera également ses débuts au défilé du Stampede avec une belle entrée festive, et pourrait être l’image incontournable du défilé de cette année , a lancé Dwayne Spence, président du comité du défilé du Stampede.

Les routes seront fermées dans le centre-ville à 7 h et à 6 h dans le East Village. Il est conseillé de prendre le transport en commun, de faire du vélo ou de marcher pour se rendre au défilé. Les organisateurs recommandent d’arriver tôt.

Pertes financières pour une 2e année

Pour la deuxième année consécutive, le Stampede de Calgary a fait état de pertes financières en raison de la pandémie.

Le comité exécutif du conseil municipal de Calgary a appris mercredi que le Stampede avait terminé l’année avec 8,3 millions de dollars de pertes en 2021.

Lorsque l’événement a été annulé en 2020, les pertes s’étaient élevées à 26,5 millions de dollars. Le Stampede avait dû licencier 90 % de ses employés et avait recouru aux programmes fédéraux pour se maintenir à flot.

L’an dernier, le Stampede a fonctionné à environ la moitié de sa capacité normale en raison des restrictions sanitaires et du fait que de nombreuses personnes ont hésité à y aller en raison de la pandémie.

Le président et chef de la direction, Joel Cowley, a révélé que l'organisation a suspendu le remboursement de sa dette à long terme au cours des deux dernières années et a contracté de nouveaux prêts.

Avant la pandémie, l'accent était mis sur le remboursement de la dette et cela a grandement contribué à notre capacité à survivre à cette pandémie car nous avions une certaine capacité à contracter des dettes à ce moment-là , a-t-il déclaré aux journalistes.

Après deux ans de pertes, on sent finalement qu'on va avoir un bon Stampede 2022.

Le festival du Stampede en juillet génère environ 60 % des revenus annuels de l'organisation.