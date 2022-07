Quoi faire le jour de la fête du Canada en Atlantique

Après deux ans de pandémie et de restrictions sanitaires, ce 1er juillet marquera le retour des célébrations de la fête du Canada en présentiel dans plusieurs communautés en Atlantique. Quoi faire et quand? Voici quelques suggestions.

Moncton

Chargement de l’image En 1994, dans le cadre du Congrès mondial acadien, le spectacle du groupe 1755 a attiré 10 000 personnes au Colisée de Moncton. Le groupe sera en spectacle à Moncton le 1er juillet. Photo : Radio-Canada

Plusieurs activités sont prévues au cours de la journée pour toute la famille au centre-ville de la municipalité. Le légendaire groupe acadien 1755 et le maître du blues canadien Colin James monteront sur les planches de la scène principale du parc riverain lors d’un spectacle qui débute à 17 h avec plusieurs autres invités. Les festivités se termineront par les feux d’artifice de Dieppe, Moncton et Riverview à 22 h.

Shediac

Chargement de l’image Le homard est mis à l'honneur dans les restaurants de Shediac (archives). Photo : Gracieuseté/Sébastien Després

Le 1er juillet marque aussi le début de plusieurs jours de festivités alors que le Festival du homard de Shediac commence le lendemain. Plusieurs activités sont à l’horaire au cours de la journée, dont un spectacle au parc Pascal-Poirier et des feux d’artifice au parc Rotary à 22 h.

Péninsule acadienne

Chargement de l’image Plusieurs artistes locaux seront en vedette lors des célébrations du 1er juillet en Atlantique. (archives) Photo : iStock

Plusieurs artistes monteront sur la scène du Carrefour de la mer, dont Matt Boudreau, Chloé Breault et JP LeBlanc. Un spectacle de manipulation de feu aura lieu à 21 h 30 et les feux d’artifice doivent être lancés vers 22 h.

À Tracadie, la majorité des activités auront lieu au Marché du centre-ville. Des jeux gonflables seront installés pour les enfants et des artistes locaux joueront de la musique. Si la météo le permet, un spectacle de feux d’artifice sera présenté à 22 h.

Edmundston

Chargement de l’image Des feux d'artifice, une tradition dans plusieurs communautés pour la fête du Canada (archives). Photo : Radio-Canada / Barbara Laurenstin

La Ville d’Edmundston propose une série d’activités, du tournoi de pickleball au spectacle de feux d’artifice devant l’hôtel de ville en passant par des activités pour enfants sur cinq différents sites.

Campbellton

Chargement de l’image L'auteure-compositrice-interprète Émilie Landry Photo : Marie-Michelle Photographie

Le festival du Saumon bat son plein à Campbellton depuis mercredi. En parallèle, une série d’activités sont proposées dans le cadre la fête du Canada. Plusieurs musiciens locaux monteront sur la scène du parc Riverside. L’auteure-compositrice-interprète Émilie Landry sera entre autres en spectacle. Les feux d’artifice doivent illuminer le ciel vers 22 h 30.

Halifax

Chargement de l’image Les danses, les chants et les rythmes traditionnels des peuples mi’kmaw seront mis en valeur lors de la nouvelle formule des célébrations du 1er juillet à Halifax. Photo : Gracieuseté/Jesse Benjamin

À Halifax, la fête nationale a été nommée cette année KANA'TA. En collaboration avec la communauté autochtone, la ville a organisé une série de célébrations le 1er juillet. La programmation de KANA’TA : fête du Canada 2022 comprendra le Mawio'mi au Commons, le défilé de la fête du Canada du Royal Nova Scotia International Tattoo, un concert gratuit de Dartmouth Summer Sunshine Series et un concert gratuit de KANA'TA x Grand Oasis Festival - qui mettra en vedette Neon Dreams et Crown Lands, soutenus par Drives The Common Man, DeeDee Austin et Eastern Eagle.

Trois spectacles communautaires distincts de feux d'artifice et de pyrotechnie auront lieu à Halifax, Dartmouth et Bedford.

Charlottetown

Chargement de l’image Le duo Sirène et Matelot est formé de Patricia Richard et Lennie Gallant. Ils participent au spectacle de la fête du Canada à Charlottetown. Photo : Patricia Richard

Des activités auront lieu toute la journée au parc Victoria de Charlottetown. Des prestations musicales sont prévues de 13 h 30 à 22 h avec entre autres un spectacle hommage Tragically Hip. Des feux d'artifice clôtureront l’événement.

Saint-Jean, Terre-Neuve

Chargement de l’image Une cérémonie de levée du soleil aura lieu à 6 h au site national de Signal Hill. Photo : Radio-Canada / Simon-Marc Charron

La journée commence par un lever de soleil à 6 h au lieu historique national de Signal Hill. Des activités familiales sont prévues en après-midi au parc King George V.

Un concert mettant en vedette Arthur O’Brien et Fred Jorgensen sera présenté dès 20 h au Quidi Vidi Bandstand. Un spectacle de feux d’artifice est prévu à 22 h.

À la télé

Chargement de l’image Les Jeunes chanteurs d'Acadie au départ de Moncton pour Ottawa le 27 juin 2022. Photo : Gracieuseté : Jeunes chanteurs d'Acadie

Pour ceux qui préfèrent rester à la maison, le grand spectacle de la fête du Canada sera diffusé à l'antenne d'ICI Télé dès 21 h.

Le spectacle mettra en vedette les artistes Samian, Charlotte Cardin, Cindy Bédard, Ariane Moffatt et plusieurs autres, incluant les Jeunes chanteurs d'Acadie et le groupe Salesbarbes.

