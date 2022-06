Consternation à la suite d’un accident mortel à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix

C’est le troisième accident à survenir à l’intersection de la route 169 et du 2e rang en un peu plus d’un mois. Les appels pour rendre le secteur plus sécuritaire déferlent de partout.

Sur divers réseaux sociaux, le père de l’enfant a lancé un cri du cœur.

Faites quelque chose s’il-vous-plaît pour que ça n’arrive plus jamais. Au revoir ma patate adorée. [...] Je vais appeler le bureau du député pour lui raconter l’histoire de ma fille et lui demander de faire quelque chose.

Le maire André Fortin assure qu’il entend le message.

« Je suis grand-parent. Au conseil municipal, on se sent très mal, on se sent en colère. » — Une citation de André Fortin, maire de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix

En entrevue à C’est jamais pareil, il a expliqué que ça fait 20 ans que la municipalité interpelle le ministère des Transports au sujet de la sécurité à l’intersection en question.

Lundi soir, il y a une assemblée publique et nous allons déposer une résolution pour encore une fois demander au ministère des Transports d’agir au niveau de la sécurité , a mentionné le maire.

Même si la vitesse a déjà été réduite à cet endroit et qu’un feu clignotant a été installé, André Fortin estime qu’il faut en faire plus.

On rencontre le ministère pour trouver une solution à la sécurité. On leur a proposé une lumière et de baisser la vitesse. Maintenant, on souhaiterait un carrefour giratoire , a mentionné M. Fortin.

Il est en communication avec des représentants du MTQ depuis mercredi soir et il s’est entretenu avec le député de Lac-Saint-Jean, Éric Girard, jeudi matin.

Il espère que ses interventions mèneront à des améliorations sur la route 169 sur laquelle roulent de 14 000 à 15 000 véhicules en période estivale.