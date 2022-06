Ottawa fournira 39 blindés légers à l’Ukraine

Ottawa fournira 39 blindés légers et 6 caméras militaires pour drones à l’Ukraine, a annoncé jeudi le premier ministre Justin Trudeau au terme du sommet de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN), à Madrid, en Espagne.

Les blindés légers, qui servent au transport de troupes, proviendront de l'usine de General Dynamic, à London, en Ontario. Ils étaient originalement destinés aux Forces armées canadiennes. Des pièces nécessaires pour les réparations et l'entretien sont aussi prévues.

Les caméras militaires pour drones sont fabriquées à Burlington, en Ontario.

La facture totale de ce matériel reste à déterminer, a indiqué une source gouvernementale à Radio-Canada, mais pourrait dépasser les 300 millions de dollars. Elle sera financée avec une enveloppe de 500 millions de dollars pour le soutien à l'Ukraine qui a été annoncée dans le dernier budget fédéral.

La même source assure que l'annonce du gouvernement est plus que symbolique et que le matériel expédié à Kiev aura un effet réel sur le terrain.

Le premier ministre canadien a aussi indiqué que le Canada souhaite accueillir le bureau régional pour l’Amérique du Nord de l'accélérateur d'innovation de défense pour l'Atlantique Nord de l'OTAN.

Il s'agit de l'un des 10 accélérateurs que l'OTAN veut mettre sur pied dans les pays de l'Alliance pour s'assurer d'une avance technologique sur ses rivaux, notamment en matière d'intelligence artificielle et de technologies quantiques.

M. Trudeau a en outre confirmé que Montréal accueillera le Centre d'excellence de l'OTAN pour le changement climatique et la sécurité, afin d’étudier et de prévenir les défis stratégiques et militaires causés par des phénomènes météorologiques extrêmes.

Plus de détails à venir.