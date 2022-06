Québec bonifie l’aide au loyer

L'allocation-logement, qui avait déjà fait l’objet d’une augmentation l'automne dernier, passera de 80 $ pour atteindre 170 $ par mois, soit une hausse de 70 %, selon la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Andrée Laforest.

Quelque 134 000 ménages seront admissibles à cette aide financière pour payer leur loyer en 2022-2023.

Le Programme de supplément au loyer, qui permet à un ménage admissible de vivre dans un logement avec seulement 25 % de ses revenus, sera également rehaussé.

Le coût d'admissibilité des logements de ce programme est donc porté à 150 % du loyer médian.

« Grâce à ces modifications, plus de logements seront disponibles et cela permettra de soutenir encore plus rapidement les Québécois dans le besoin. »