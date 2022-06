Les citoyens de Témiscaming-Kipawa exigent un meilleur accès aux soins de santé

Cette rencontre à laquelle une centaine de personnes ont assisté avait pour but de présenter la réorganisation des services de santé.

Cet été, l'urgence à Témiscaming-Kipawa sera fermée 12 heures par jour et les services de soutien à domicile sont également réduits.

Le maire de Kipawa, Norman Young, souligne qu'il collabore avec le Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT) depuis plusieurs années pour recruter du personnel de la santé. Il déplore toutefois que le problème ne soit toujours pas résolu puisque les équipes changent au fil des ans.

C’est frustrant pour le monde local aussi. On forme des comités, on participe à des comités, mais aussitôt qu’on commence à avancer, le gouvernement change de personnel. Ça ne marche pas, ça , insiste-t-il.

Présentement, le secteur de Témiscaming-Kipawa aurait besoin de 16 infirmières en poste afin de combler tous les services, mais en compte seulement 7.

Plusieurs personnes ont fait valoir leur inquiétude par rapport au temps de réponse en cas d’urgence et les coûts du transport en ambulance.

Johanne Dimaurizio se préoccupe notamment des personnes âgées qui sont transportées dans un centre hospitalier à l’extérieur de Témiscaming-Kipawa.

Ma crainte c’est, le lendemain, quand elle a son congé, comment revient-elle? Son aidant naturel n’a peut-être plus de voiture, il revient comment? On va demander aux enfants de s’absenter pour aller chercher maman ou un membre de la famille, mais qui va payer ça? , s'interroge Johanne Dimaurizio.

Des employés du CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue, le directeur général de Témiscaming et le maire de Kipawa ont mené la présentation.

La préfète de la MRC de Témiscamingue, Claire Bolduc, compte dès jeudi s’adresser au gouvernement pour demander à ce que les frais engendrés par ce transport ne reviennent pas aux citoyens.

Sur le plan politique, dès [jeudi] matin, c’est une réaction qu’on fera très fort, a martelé Claire Bolduc. C’est inacceptable que les gens doivent débourser, 300$, 400$, 500$ pour un service ambulancier auquel ils sont tenus en raison de leur état de santé parce que l’urgence ici est fermée et qu’ils doivent se déplacer à Ville-Marie.

Des employés du CISSS-AT ont présenté des mesures qui seront mises en place pour recruter des employés et favoriser leur rétention. La présidente-directrice générale du CISSS-AT Caroline Roy a invité la population à donner des propositions pour trouver des solutions concrètes et communes.

Elle assure qu’elle communique régulièrement de la situation en Abitibi-Témiscamingue avec le ministre de la Santé.

« Le ministre Dubé est bien au fait de la réalité en région. Ce n'est pas toujours l’argent qui est la solution. On l’a vu, il y a différents incitatifs qui se sont déployés dans le contexte de la pandémie et malgré que les incitatifs étaient fort intéressants, on n’a pas réussi à recruter en fonction des besoins qu’on avait. »