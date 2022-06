Trois femmes poignardées : le suspect venait d’être accusé d’agression sexuelle

Quelques jours avant d'avoir poignardé trois femmes, dont deux à mort, Joshua Graves, 21 ans, a été accusé de harcèlement, de voies de fait et d’agression sexuelle. Il aurait harcelé une autre femme entre les mois de mars et juin de cette année, a appris CBC.

Selon les allégations qui n’ont pas été prouvées devant un tribunal, il aurait suivi la femme à plusieurs reprises. Il aurait aussi tenté de communiquer avec elle et aurait même essayé de l'embrasser.

Les dossiers judiciaires indiquent que M. Graves été accusé vendredi. Il a ensuite comparu devant le tribunal avant d’être libéré, avec l’approbation de la Couronne.

Selon une copie de son ordonnance de libération, sa mère agissait comme caution. Joshua Graves devait également vivre avec sa mère dans une autre résidence, plutôt que dans celle de son père sur la rue Anoka.

Il devait également s'abstenir de contacter la femme qu'il aurait harcelée et les autres témoins de l'affaire, que ce soit en personne et sur les médias sociaux. Il a également reçu l'ordre de remettre à sa mère tous ses mots de passe numériques ainsi que ceux de ses appareils. Il lui était aussi interdit de posséder des armes.

Chargement de l’image La police d’Ottawa et l’Unité des enquêtes spéciales (UES) poursuivent leur enquête respective (archives). Photo : Radio-Canada / Francis Ferland

Toujours selon CBC, il s’agissait de ses premières infractions pénales.

Par contre, la deuxième n’a pas tardé. Lundi soir, il a poignardé une mère et ses deux filles sur la rue Anoka. Joshua Graves, qui était le fils du voisin de la famille Ready, a tué la mère, Anne-Marie, 50 ans, et sa fille de 15 ans, Jasmine.

La sœur de cette dernière, Catherine, 19 ans, a survécu à l’agression.

Rappel des faits

Les policiers d’Ottawa ont été appelés à se rendre au 1273 rue Anoka vers 22 h 30, lundi.

Les premiers patrouilleurs arrivés sur les lieux ont vu Joshua Graves en train de poignarder Catherine Ready. Ils lui ont ordonné de lâcher son couteau. Puisqu'il n’a pas obéi aux ordres, trois policiers ont ouvert le feu.

M. Graves est mort sur place tandis que Catherine Ready a été emmenée à l’hôpital pour soigner ses multiples blessures à l’arme blanche et sa blessure par balle. Lorsque la police a tiré sur le suspect, la jeune femme a été touchée.

Tout près d’elle, les agents de la paix ont trouvé les corps de sa mère et de sa sœur.

Les voisins ont décrit la famille, surtout les filles, comme des personnes sympathiques.

Chargement de l’image À l'arrivée des agents sur place, le suspect poignardait une victime sur la chaussée (archives). Photo : CBC/Michelle Allan

C’était mon petit garçon

Le ruban de police était tombé et les nettoyeurs attendaient d'entrer dans la maison de la famille Ready mercredi après-midi. Juste à côté, au domicile des Graves, une femme a laissé des plateaux de nourriture à la porte d'entrée.

Certains voisins ont suivi l’intervention de la police, lundi soir, sur la rue Anoka. L’un de ces curieux était Greg Graves. À ce moment-là, il n’était pas au courant que l’homme abattu était son propre fils.

Il a tout entendu : les sirènes, les ordres de la police et les coups de feu qui ont été fatals.

Dans une déclaration écrite au nom de toute la famille, Greg Graves a adressé quelques mots à la famille Ready : Les mots ne peuvent exprimer à quel point je suis dévasté, déconcerté et triste pour la perte de votre mère et de votre fille.

« Je crois connaître les démons avec lesquels mon fils était aux prises et qui l'ont poussé à commettre ces actes terribles. C'est une tragédie pour nous tous et nous devrons la comprendre dans les jours à venir. » — Une citation de Greg Graves, père de Joshua

Le père endeuillé et consterné a déclaré qu'il avait à la fois une profonde douleur dans son cœur et du respect pour toutes les pertes de vie. Puissions-nous trouver la paix et le pardon , peut-on lire dans la déclaration.

Pendant ce temps, la police d’Ottawa et l’Unité des enquêtes spéciales (UES) poursuivent leur enquête respective.

Avec les informations de Shaamini Yogaretnam, CBC