Le transporteur Air Canada diminuera sa capacité de 154 vols par jour en juillet et en août afin d’amener les volumes et les flux de passagers à un niveau qu’il estime viable pour le système de transport aérien.

Jusqu’à cette semaine, le transporteur effectuait une moyenne de 1000 vols quotidiennement. Selon le porte-parole d’Air Canada, Peter Fitzpatrick, trois destinations seront temporairement suspendues, soit celle entre Montréal et Pittsburgh, une autre reliant Baltimore à Kelowna et une dernière allant de Toronto à Fort McMurray.

La plupart des vols touchés partent ou sont à destination des aéroports de Montréal et de Toronto, ajoute M. Fitzpatrick.

Air Canada soutient que les modifications vont toucher majoritairement des vols de soir et de nuit impliquant de petits appareils sur des itinéraires domestiques et transfrontaliers. Les vols internationaux ne devraient pas être affectés à l'exception de possibles légers changements d'heures de départ.

La situation est malheureusement loin d’être normale pour notre industrie à l’échelle mondiale, et cela nuit à nos activités et à notre capacité à vous servir avec notre degré d’attention habituel , a indiqué le président et chef de la direction d’Air Canada, Michael Rousseau, dans une lettre transmise à la clientèle mercredi soir.

Le dirigeant écrit que la reprise du transport aérien après plus de deux ans de pandémie a créé une pression extraordinaire et imprévue sur tous les éléments du système de transport aérien à l’échelle mondiale .

Malgré une planification détaillée et rigoureuse de la reprise des activités, un rythme d'embauche élevé et des investissements dans les appareils et l'équipement, nous devons nous rendre à l’évidence que les défis complexes et inévitables de l’industrie ont également perturbé les activités d’Air Canada , a indiqué Michael Rousseau.

Pour toutes ces raisons et dans le but d'atteindre un degré de stabilité opérationnelle nécessaire , Air Canada a choisi à contrecœur de réduire substantiellement ses vols en juillet et en août.

Le président et chef de la direction d'Air Canada soutient que c'est une décision difficile, parce qu’elle entraînera d’autres annulations de vol et de fâcheuses conséquences pour certains clients.

Toutefois, en procédant aux annulations à l’avance, nous donnons le temps aux clients touchés d’examiner et de prendre d’autres dispositions, au lieu de voir leurs plans de voyage perturbés peu de temps avant ou pendant leur voyage avec peu de solutions de rechange disponibles. Cela nous permettra aussi d’offrir un service convenable à toute notre clientèle.