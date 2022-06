Un homme de Saskatoon met 35 heures à rentrer chez lui par avion

Le premier vol à bord duquel il est monté, pour Toronto, a été retardé de deux heures et demie. Arrivé dans la Ville Reine, l'avion est resté coincé sur la piste d'atterrissage pendant une demi-heure.

Lorsque M. Steiferling s'est dirigé vers sa prochaine porte d'embarquement avec d'autres passagers en direction de la Ville des Ponts, leur vol avait déjà décollé.

Près de 45 passagers s’étaient alors massés au comptoir de WestJet de l'aéroport Pearson. Dix d'entre eux ont été servis, les autres se sont vus remettre des bons d’hôtel avec comme consigne de revenir le lendemain.

S’en est suivi une suite de vols annulés et des luttes pour une chambre d’hôtel.

Arrivé à Calgary dans l’espoir d’y partir pour Saskatoon, Steve Seiferling apprend qu’il a manqué son vol. La compagnie aérienne n'avait plus de coupons à remettre pour le séjour à l’hôtel.

C'est finalement à partir de Calgary qu'il a pu prendre un vol pour Saskatoon et rentrer chez lui.

Un problème de personnel

Steve Seiferling croit qu'il devrait y avoir plus de personnel dans les aéroports et que la communication devrait être améliorée entre les vols. Il croit également que les vols pour Saskatoon auraient dû être maintenus.

Il recommande de prendre des vols directs quand c'est faisable, et ce, le plus tôt possible dans la journée.

Mais Steve Seiferling n’est pas le seul à avoir rencontré ce genre de problèmes.

Un couple, résidant lui aussi à Saskatoon, a dû compter près de 36 heures avant de rentrer à domicile. Ken et Nancy Ladd sont partis de Montréal le 19 juin et ne sont arrivés chez eux qu'en date du 21.

Le gouvernement fédéral a annoncé l’embauche de 850 agents pour réduire les temps d’attente dans les aéroports.

Le dirigeant principal des opérations chez WestJet, Diederik Pen, a indiqué que la compagnie aérienne tente d’espacer ses horaires pour réduire la congestion et annuler certains vols. Il indique également que la compagnie va engager du personnel qualifié.

Avec les informations de David Shield