Le prochain James Bond est en période de réinvention

En entrevue mercredi au site Deadline, la productrice Barbara Broccoli a révélé que les recherches pour trouver le remplaçant de Daniel Craig n’ont pas encore commencé, puisque le personnage est en train d’être réinventé .

Il n'y pas de scénario et nous n'en aurons pas avant d'avoir décidé comment approcher le prochain film parce que, vraiment, c'est une réinvention de Bond , a-t-elle ajouté, tout en prédisant que le tournage du 27e film commencera dans au moins deux ans .

Pas de Jane Bond

Personne n’est dans la course , a-t-elle d’ailleurs assuré. Les rumeurs liées à l’identité du successeur de Daniel Craig, qui a interprété James Bond dans cinq films entre 2006 et 2021, sont pratiquement devenues un sport national au Royaume-Uni.

Chargement de l’image Idris Elba Photo : Getty Images / John Phillips

Au cours des dernières années, plusieurs noms britanniques ont circulé avec grand bruit dans des publications spécialisées ou sur les réseaux sociaux, notamment Idris Elba, Tom Hardy, Henry Cavill, Regé-Jean Page et même Lashana Lynch.

Cette dernière, qui joue une agente du MI6 dans le plus récent chapitre de la série, Mourir peut attendre (No Time to Die), se voit en effet confier la matricule 007 dans le film. Mais elle ne l’endosse que brièvement, et finit par rendre le fameux nom de code à James Bond.

Une version féminine du célèbre agent secret – qui a été incarné au cinéma par sept acteurs au cours des six dernières décennies – ne risque cependant pas de se manifester de sitôt.